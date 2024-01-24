دينا الوديدي تستعد لطرح "بندهلك".. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت الفنانة دينا الوديدي، من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد "بينا" والمقرر طرح أولى أغانيه "بندهلك" مساء الجمعة المقبلة.



تفاصيل أغنية "بندهلك"

وحرصت دينا، علي قيامها بدعايا للألبوم عبر إطلاق أغنية بندهلك بشكل فيديو كليب مصور، تجسد خلاله شعور انتظار الأمل والعطش لمشاعر الراحة والحب والأمان وسط مرحلة صعبة نعيشها.

وتم تصوير كليب أغنية "بندهلك" في بلجيكا مع المخرجة المصرية منة الديابي، وتتغنى خلالها دينا بكلمات الشاعر حسن فريد طرابية.



تفاصيل ألبوم "بينا"

وتعد أغنية بندهلك أولى بشائر ألبوم دينا الجديد "بينا" الذي يضم 7 أغنيات تخوض خلاله تجربة الميوزيك بروديوسر بتلحين وإنتاج كافة أغانيه بنفسها، ويضم أغنيات شتا والأيام.

تفاصيل ألبوم دينا الوديدي

وتخوض دينا الوديدي تجربة تسويقية مختلفة خلال أغنيات الألبوم، حيث تنوي إطلاق أغنية منفردة جديدة كل شهر بداية من الأغنية الرئيسية بندهلك التي تظهر للنور 26 يناير بشكل فيديو كليب.

وقالت دينا الوديدي في تصريحات صحفية: "استغرقت ثلاث سنوات في تحضير ألبوم بينا، ويعد تجربة كهمة جدا بالنسبة لي لأني قمت بنفسي بكل عمليات البرودكشن للموسيقى وأعيد فيه اكتشاف نفسي، وأغنية بندهلك تحمل حالة خاصة جدا وتعبر عني".