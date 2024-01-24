أصعب 48 ساعة.. عمرو عبد العزيز يكشف عن تعرضه لأزمة قلبية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان عمرو عبد العزيز عن تعرضه لأزمة قلبية خلال الساعات الماضية وعلى أثرها تم حجزه بإحدى مستشفيات القاهرة الكبري.



عمرو عبد العزيز يعلن تعرضه لأزمة قلبية



ونشر عمرو عبد العزيز من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة له من داخل إحدى المستشفيات معلقًا: "بجد أصعب 48 ساعة عدوا عليا في عناية القلب، بس الحمد لله عدت على خير وخرجت وبقيت كويس".



نصيحة عمرو عبد العزيز بعد تعرضه لوعكة صحية



وحرص عمرو عبد العزيز على تقديم الشكر للطاقم الطبي معلقًا: "عايز أشكر دكتور أحمد مجدي، بجد تعب معايا جدًا، والدكتور طارق علوان، والدكتور محمد فريد عيسى، ده لوحده هفضل أشكره طول عمري، وفعلا مفيش أي حاجة تستاهل، واللهم لك الحمد على نعمة الصحة".



ما هي آخر أعمال عمرو عبدالعزيز؟



والجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو عبدالعزيز هو مسلسل "طير بينا ياقلبى" الذي عرض على شاشة on، تدور قصة مسلسل طير بينا ياقلبي حول قرار عائلة ثرية بإنشاء مدرسة "إنترناشونال" بسبب استغلال المدرسة التي تدرس فيها طفلتهم، ويستعرض العمل العديد من المشاكل التي تواجه الطلاب، والمنظومة التعليمية بوجه عام، كما يلقى الضوء على مافيا المدارس وصراعات بيزنس التعليم في إطار اجتماعى كوميدى

أبطال مسلسل "طير بينا ياقلبي"



ويشارك في بطولة المسلسل كلٱ من إلى جانب ريم مصطفى كل من بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.