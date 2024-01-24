شاهد.. غادة عبد الرازق تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها(صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة غادة عبد الرازق



وظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستان باللون الأسود مفتوح من الأمام ذات كم طويل من الجانب، وكم كات من الجانب الآخر، ونسقت تسريحة شعر كعكة، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

مشاركة غادة عبد الرازق في حكاية تحت الحزام



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية، مشاركتها في حكاية تحت الحزام، التي دارت أحداثها في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، وكيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك، ويؤكد العمل في تتر بدايته أن جميع الأحداث مستوحاه من وقائع ووثائق حقيقية لمرضى نفسيين.



قصة وأحداث حكاية تحت الحزام

حكاية "تحت الحزام" بطولة غادة عبدالرازق، والتي جسدت خلالها شخصية أم، طبيبة نفسية، لديها حالة تعلق شديدة بابنها، الذي يلعب شخصيته الممثل الشاب خالد أنور، ولكن يقترب موعد زفافه على خطيبته أميرة "سلمى أبوضيف"، وتلاحظ الأم التغيرات التي طرأت على ابنها وتغيير خطيبته لكل الترتيبات التي تقوم بها، وذلك يزعجها، وتكون القشة التي تقسم ظهرها هو خبر قرار سفر ابنها وخطيبته بعد إتمام الزفاف، وهنا تقرر الأم التدخل.



غادة عبد الرازق تدخل في منافسة قوية في صيد العقارب 2024

وتعمل الفنانة غادة عبد الرازق، حاليًا بكل طاقتها من أجل الظهور بشكل أقوى خلال أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "صيد العقارب"،والتي من المقرر عرضها خلال السباق الرمضاني 2024.