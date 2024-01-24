خطوة مهمة في نشر الثقافة.. معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55 برعاية الراديو 9090

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت إذاعة الراديو 9090، رعايتها الإعلامية لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55، والتي تقام فعالياته في الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

وتأتي رعاية الراديو 9090 للدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، كخطوة مهمة في نشر الثقافة والمعرفة بين مختلف شرائح المجتمع المصري، حيث يحرص الراديو على تقديم محتوى ثقافي هادف يخاطب مختلف الأذواق والاهتمامات.

راديو 9090 يقدم تغطية شاملة للعديد من الفعاليات الثقافية

وخلال الدورة الحالية من معرض الكتاب، يقدم الراديو 9090 تغطية شاملة للعديد من الفعاليات الثقافية، ولقاءات مع الكتاب والمؤلفين والشخصيات الثقافية، والأمسيات الشعرية والغنائية، التي يحييها كبار الفنانين والمطربين.

كما يحرص الراديو 9090 على تغطية فعاليات معرض الكتاب بشكل كامل، من خلال إذاعة التقارير والحوارات مع المشاركين في المعرض.

سبب رعاية راديو 9090 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وتأتي رعاية الراديو 9090 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تأكيدًا على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في نشر الثقافة والمعرفة بين مختلف شرائح المجتمع.

تفاصيل الدورة 55 لمعرض الكتاب

يذكر أن الدورة الـ55 من المعرض تقام تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتحل عليه مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل".