الموسم الثاني من مدرسة الروابي للبنات حصريًا على نتفليكس اعتبارًا من 15 فبراير المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - مع اقتراب موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات، المقرر يوم 15 فبراير على نتفليكس، حضّروا الزّي المدرسي والحقائب واستعدوا للانطلاق في رحلة مليئة المفاجات غير المتوقعة مع مجموعة جديدة من الطالبات المميزات، لنرافقهن في فصل جديد في المدرسة ونتعرّف على الوجه الحقيقي خلف قناع المثالية.

تفاصيل المسلسل



يعود مسلسل نتفليكس الذي حقّق نجاحًا مدويّا في موسمه الأول في موسم ثانٍ حاملًا الكثير من القصص الجديدة والأحداث الغامضة التي ستقلب الأمور رأسًا على عقب ضمن أروقة مدرسة الروابي للبنات، سنرى صداقات على المحك، علاقات جديدة وتحالفات غير متوقعة، وستتم مواجهة تحديات صادمة كل ذلك داخل حدود فقاعة وردية هشة.

فريق عمل مسلسل مدرسة الروابي



الموسم الثاني من مدرسة الروابي للبنات من إنتاج "فيلمزيون" ومن إبداع وإخراج "تيما الشوملي"، وكتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال مع إسلام الشوملي، وتشارك في بطولته مجموعة من الوجوه الجديدة من بينها "تارا عبود" في دور "سارة"، و"سارة يوسف" في دور "تسنيم"، و"تارا عطاالله" في دور "نادين"، و"كيرا يغنم" في دور "هبة"، و"تاليا الأنصاري" في دور "شمس"، و"رنيم هيثم" في دور "فرح".



يعرض الموسم الثاني من مدرسة الروابي للبنات حصريًا على نتفليكس اعتبارًا من 15 فبراير وفي 190 دولة حول العالم.