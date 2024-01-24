صدقي صخر ينضم لعائلة "لانش بوكس"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ الفنان صدقى صخر تصوير مشاهده في المسلسل الإجتماعي الكوميدي "لانش بوكس" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من بطولة غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد، إنتاج سالي والي وإخراج هشام الرشيدي.

تفاصيل مسلسل" لانش بوكس"



"لانش بوكس" سيناريو وحوار عمرو مدحت، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، أحمد الشامي، عمرو رمزي، هشام إسماعيل. وهو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي ذائع الصيت "Good Girls" وعرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى 2021 وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، وإنتاج S productions التي قدمت للمشاهد العربي العديد من الأعمال الدرامية المميزة عبر كبرى منصات العرض خلال السنوات الأخيرة في مقدمتها "الأنسة فرح"، "ستات بيت المعادي"،" 45 قاعدة للطلاق"، "النزوة"، "الجسر" و"مجنونة بيك".

قصة مسلسل “لانش بوكس”



المسلسل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاثة سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالي وذلك في قالب إجتماعي كوميدي لا يخلو من التشويق.

تألقات درامية لصدقي صخر



كان صدقي قد تألق خلال الفترة الأخيرة في العديد من المسلسلات بداية من مسلسل "ريفو" وشخصية "مروان" أحد أعضاء الفرقة، ثم مسلسل "صوت وصورة" وشخصية المحامي لطفي عبود، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "أنف وثلاث عيون" المقرر عرضه الأسبوع المقبل.

آخر أعمال صدقي صخر

يذكر أن آخر أعمال صدقي صخر هو مسلسل "صوت وصوره"، وتدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

أبطال مسلسل صوت وصورة



ومسلسل "صوت وصورة " من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.