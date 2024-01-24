رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة يفتتحان الدورة الـ55 لمعرض الكتاب

القاهرة - محمد ابراهيم - افتتح منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، رفقة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، وعدد من قيادات وزارة الثقافة المصرية.

تفاصيل الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ويذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة الحالية منه على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض.

مملكة النرويج ضيف شرف الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف على الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ما يؤكد الدور المؤثر للثقافة المصرية في العالم ومدى تأثيرها في بناء الإنسان ونشر المعرفة والوعي.

ويأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية بمشاركة 1200 ناشر من قارات العالم المختلفة، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 70 دولة من جنسيات مختلفة، وهو الأمر الذي يؤكد شعار المعرض، ألا وهو “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة”.

ويحتفي المعرض في دورته الحالية بمشروعات ثقافية جديدة، وهي: ديوان الشعر المصري، واستعادة طه حسين، وحكايات النصر، وعقول، وهي مشروعات استحدثتها هيئة الكتاب لترسيخ الفكر المصري في علاقته بالعالم أجمع.