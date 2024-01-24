"كلمتين وبس" للراحل فؤاد المهندس وعمرو الليثي يتناول «الفلوس غاية أم وسيلة»

القاهرة - محمد ابراهيم - تناولت حلقة اليوم الأربعاء من البرنامج الإذاعي الشهير " كلمتين وبس " بشبكة البرنامج العام، والتي جاءت تحت عنوان «الفلوس غاية ام وسيلة »

كلام فؤاد المهندس عن الفلوس

وتحدث الفنان الراحل فؤاد المهندس بأن الفلوس هي جزء من حياتنا ولكن لا يحب أن نتخذها هدف وتكون هي محور حياتنا، وضرب مثل «أوناسس " كان رجل يوناني من أغني أغنياء الأرض ومصانع وسفن وسيارات، وعند موته كان معاه خاتم ليس له قيمة مادية واخذوه منه ودخل قبره وليس معه اي شئ من الدنيا.

تعقيب عمرو الليثي عن الفلوس

ويعقب الإعلامي د. عمرو الليثي بأن الفلوس ليست غاية وعمرها ما كانت هدف والمهم هو في كيفية انفاقها بالطريقة الصحيحة وان السعادة ليس في كثرة المال

نبذة عن برنامج كلمتين وبس

برنامج «كلمتين وبس»، حكايات عصرية من الحياة اليومية يقدمها عمرو الليثي عن رائعة أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس، في قالب جديد يجمع بين الفنان الكبير فؤاد المهندس والإعلامي عمرو الليثي في حوار ودويتو إذاعي شيق بين الماضي والحاضر، يدور حول مشاكل وهموم المجتمع المصري زمان وما يجري الآن.

تفاصيل البرنامج في صورته العصرية



البرنامج في صورته العصرية يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبه ويخرجه تامر حسني ويذاع على شبكة البرنامج العام في نفس توقيت إذاعته الذي اعتاد عليه ملايين المستمعين لسنوات طويلة.



