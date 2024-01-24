صلاح عبدالله وأحمد سلامة ينضمون لأبطال فيلم "عيسى"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم كل من الفنان صلاح عبدالله والفنان أحمد سلامة، لقائمة أبطال فيلم عيسى، ومن المقرر بدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.



مشاركة صلاح عبد الله في العتاولة وعتبات البهجة



وفي سياق آخر، يشارك النجم صلاح عبد الله، في دراما رمضان المقبل 2024، من خلال أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "العتاولة"، وهو بطولة أحمد السقا، باسم سمرة وآخرون من النجوم، ويشارك أيضًا من خلال مسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان يحيي الفخراني، جومانا مراد، وآخرون من النجوم.



آخر أعمال صلاح عبدالله

والجدير بالذكر أن آخر أعمال صلاح عبد الله فيلم "الإسكندرانى" الذى يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي،حيث تدور أحداثه داخل مدينة الإسكندرية حول بكر، الذى يعيش فى صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكى الذى يجسد دوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعى مشوق، وحقق الفيلم نجاحات واسعة في الوطن العربي.