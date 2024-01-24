هاني سلامة ينافس بـ "أمير العوامري" في موسم رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ اليوم النجم هاني سلامة تصوير أولى حلقات مسلسله الجديد "أمير العوامري" تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشاركه البطولة النجوم خالد زكي، أحمد صفوت، محسن محي الدين، هاجر الشرنوبي، سوسن بدر، سلوى خطاب، مي سليم، ميريهان حسين، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

تفاصيل المسلسل



وهو من المسلسلات التي تدور في إطار اجتماعي تشويقي بعد فترة طويله من التحضيرات للعمل ولاقتراب الشهر الكريم إنطلق اليوم إشارة البدء لتصوير العمل للحاق بالسباق الرمضاني.

هاني سلامة في انتظار مسلسل "الذئب"



انتهى هاني سلامة مؤخرًا من تصوير مسلسل الذنب، والذي تدور أحداثه في 10 حلقات، ويشارك فيه كل من درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق، ويجسد هاني خلال الأحداث شخصية طبيب نفسي، ومسلسل الذنب يعد العمل الرابع الذي يجمع بين هاني سلامة ودرة، حيث شاركا سويًا في فيلم الأولة في الغرام عام 2007، ومسلسل نصيبي وقسمتك في 2016، وبين السما والأرض في رمضان 2021،كما توقف التحضير لفيلمه الحاكم، الذي كان من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة الماضية وتشاركه بطولته مي عمر، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.



آخر أعمال هاني في الدراما



والجدير بالذكر أن آخر أعمال هاني سلامه في الدراما هو مسلسل ملف سري، بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز