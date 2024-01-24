بعد تعرضها للإنتقادات... إلهام شاهين توجه رسالة مؤثرة لـ نجاة الصغيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - دافعت النجمة إلهام شاهين عن الفنانة نجاة الصغيرة بعد تعرضها للسخرية من قبل بعض رواد التواصل الاجتماعي نظرًا لتكريمها بحفل Joy awards في الرياض، حيث حرصت على دعمها من خلال مشاركتها بمنشور من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

رسالة إلهام شاهين لنجاة الصغيرة

وعلقت إلهام شاهين: "إلى مطربتنا العظيمة نجاة فيتارة الشرق شكرًا لوجودك بحياتنا، عشنا معاكي أعظم

حالات الطرب بأرقى وأعمق وأعذب الكلمات مع أعظم الشعراء منهم نزار قباني ومأمون الشناوي وعبد الوهاب محمد، وأجمل الألحان مع محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي، وكمال الطويل وغيرهم من فناني الزمن الراقي الجميل".



وأضافت:" هذا الجيل لن يتكرر وستستمتع كل الأجيال بفنكم لآخر الحياة، نورتي دنيتنا وملائتي حياتنا بهجة وحب وسعادة وفن جميل، كان حلم أن أراك تقفين أمامي على المسرح وقد تحقق الحلم، مشرفانا ومشرفة الفن المصري والعربي يا أغلي الغالين شكرًا شكرًا شكرًا لوجودك في حياتنا ربنا يفرح قلبك ويعطيكي الصحة وراحة البال ".

وتابعت:" والله لا أجد الكلمات لأعبر عن مدى حبي وإحترامي لحضرتك ولفنك الجميل الراقي الأصيل أسعدتينا عمرنا كله، بنحبببببك ومبروك عليكي التكريم تستحقين أعلى وسام، وسام الحب من الملايين من جمهورك في مصر وفي كل مكان في الوطن العربي ".

تصريحات إلهام شاهين تكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن حفل Joy awards

وفي سياق آخر، أعربت النجمة إلهام شاهين، مؤخرًا عن سعادتها بحضور وتكريم حفل توزيع جوائز Joy awards.

وقالت: "جينيفر لوبيز لم تحضر حفل جوى اوردز2024، ولكن سعدت جدًا بوجود الممثل الأمريكي أنتوني هوبكنز وهو ممثل مشهور ومهم جدا في أمريكا ونحن جميعا سعدنا بتكريمه".

وأضافت: "طبعًا نجاة كسرت الدنيا الحمد لله كنا حاجة مشرفة جدا مصر كانت قوية الحمد لله".

ومن جانبه حرصت إلهام شاهين على تهنئة زملائها في المجال الفني حيث قالت:" مبروك تكريم الزعيم عادل إمام، والنجمة السورية الكبيرة استاذة منى واصف، ونجم السعودية فنان على مدفع والفنان الكويتي محمد المنصور، المطرب السعودي رابح صقر، والمطربة العربية المتألقة أصالة والمطربة اللبنانية نجوى كرم، النجم كريم عبد العزيز، نجمة نيللي كريم، نجمة اسعاد يونس، النجمة منى زكي منه شلبي وغيرهم ".

وأكدت: "تكريمات مستحقة ألف مبروك لكل الفائزين من كل الوطن العربي ومن كل مكان في العالم، الفن وأهل الفن ينشرون البهجة في الحياة ويؤثرن في المشاعر الإنسانية ربنا يسعدكم كما تسعدوا جمهوركم ".

آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة إلهام شاهين، حكاية ألفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، والتي تصدرت الترند فور عرضها على الشاشة.

