نجاة الصغيرة تتصدر منصه أكس والجمهور يعلق:" أيقونة الحب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة تريند محركات البحث وخاصة منصة أكس، وذلك بعد ظهورها وتكريمها في حفل jay awards الذي أقيم فعالياته منذ أيام.

نجاة الصغيرة

ومازال يتفاعل الجمهور مع الظهور الخاصة كلها، ووصفها المتابعين بأيقونة الحب، ومابين مؤيد ومعارض حدث حالة من الجدل الكبير هو هذا الظهور.

الآراء حول ظهور نجاة الصغيرة في حفل jay awards

انتقد الإعلامي خيري رمضان ذهاب الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة إلى حفل jay awards الذي أقيم فعالياته منذ أيام، وذلك من خلال برنامجه "مع خيري" الذي يذاع عبر شاشة المحور.

نجاة الصغيرة

تصريحات خيري رمضان

وقال: "مين اللى أقنع نجاة إنها تروح، حكاية الفلوس مش داخله دماغي أوي، إلا في حالة واحدة إن في مستفيدين حواليها ضغطوا عليها، فهي راحت من أجلهم، نجاة التى تجاوزت الثمانين لايمكن تكون بتدور على فلوس، لو عايزة كانت عملت كتير يمكن حد تانى هو اللى بيدور على الفلوس".

وتابع:« أنما نجاة تسافر السعودية عشان تقف بس، اللقطه مش نجاة اللقطه السعودية والمهرجان لما ساركوزى حب يكرم فيروز راح ليها البيت، نجاة يتراوح ليها البيت لكن هى تروح مش حلوة لازم نحافظ على صورتها في عنينا وهيفضل السؤال مين أقنع نجاة تروح تسافر؟!

وأضاف: "نجاة رفضت التكريم في بلدها رغم أنها أولى، لكنها ذهبت وذهب معها بعض المحبة، وبعض العتاب لها، وإذا كانت غير قادرة على اتخاذ القرار بضكل صحيح يبقى اللوم على اللذين دفعوها إلى الذهاب".

رد النجوم على تصريحات خيري رمضان:

وفي سياق آخر قام مجموعة من النجوم بالرد على التصريحات الهجومية التي قالها خيري رمضان،وذلك من خلال حساباتهم الشخصية على موقع التغريدات المصغرة منصة إكس "تويتر سابقًا".

وكتب الشاعر الغنائي تامر حسين:" فكرة التقليل من شئن تكريم أى رمز أو فنان مصري في السعودية نغمة دمها تقيل وبتثير فتن خايبه الفنان المصري إيًا كان من أصغرنا لأكبرنا مِتشال على الراس مُقدر أحسن تقدير مُكرم ".

وتابع:" بلاش مُزايدات خايبه وبلاش ننساق ورا واحد لا راح ولا شاف إزاى الفنان المصري محبوب ومِتقدر من اخواته وحبايبه وأهلهُ ف السعودية دى كلمة الحق اللى لوجه الله عن حُسن المُعاملة والضيافة والترِحاب الناس دول يتقالهم".

وأضاف:" ألف شُكر على احتضانكم وإهتمامكُم تكريمنا وتقديرنا اللى حصل ف جوى أورد مُبهر بكل المقاييس بالمُناسبة انا مكنتش معزوم فيه وكنت ب أعمِل عُمرة بس دى شهادة حق".

أما أنغام فقالت:" السيدة نجاة الصغيره كبيرة المقام كرمت في ‎المملكة العربية السعودية أرقى تكريم في حضور عدد كبير من نجوم ‎مصر والعالم واستقبلت بحفاوة وكرم بالغ يشكر عليه القائمين علي المهرجان ونشكر عليه المملكه وأهلها اللي هم أهلنا وأحبابنا وتكريمها هو تكريم كل فنان مصري محترم صاحب تاريخ وقلب نقي وكفايه فتنه، والله عيب".

وقال عمرو أديب:" ‏تانى حتقولولى سعودى ايوه سعودى وافتخر، هو أنا اخدت الجنسية الإسرائيلية أنا واخد جنسيه بلد الحرمين جنسيه الدولة اللي محتضنه ملايين المصريين جنسيه الحكم اللى ما اتخلى عن مصر أو أي بلد عربى، وبعدين الجنسيه مالها ومال الحق مالها ومال الوفاء مالها ومال التقدم والرقي، سعودى مصري عربى مسلم وافتخر وكفايه تضييع وقت في أمور احنا فىيغنى عنها، عالمنا العربى محتاجنا وأوطانا كمان محتاجانا".

وكتبت هايدي موسي:" إحساس التقدير كبير أوي اسعدنا رؤية الفنانه الكبيره ‎نجاة الصغيرة وربنا يتم عليها دوام الصحة والعافية، شكرًا على حُسن التقدير واللفتة الجميلة".