حلمى عبد الباقي يرفع شعار كامل العدد بحفل ساقية الصاوي .. صور

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم حلمى عبد الباقي حفلاً غنائياً في ساقية الصاوي، وقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور منها:" ذكريات وعشان خاطري وبهية"، ورفع شعار كامل العدد، وأعرب عن سعادته بنجاح الحفلة، ولقاء جمهوره الذين حرصوا على حضور الحفل .

تفاصيل أغنية بلا عيش وملح

وفي سياق آخر، يستعد النجم حلمي عبد الباقي لطرح أغنية "بلا عيش وملح" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب وتحمل عددًا من المفاجآت.

ويعيش النجم حلمي عبد الباقي، حالة من النشاط الغنائي خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون في عدة أغاني مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين ويطرحها على طريقة السينجل.

وقال حلمي عبد الباقي إنه اتجه إلى التعاون مع مجموعة من الشباب، قائلاً: "لابد أن يكون هناك دم جديد، وأتعاون مع أى فنان لديه موهبة حقيقية، وكلنا بدأنا صغارًا وحققنا نجاحات بعد ذلك، وأنا أسمع كل الأغاني واختار ما يناسبني".