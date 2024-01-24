تامر حسني يتخطى الـ300 ألف مشاهدة بأغنية "معلش" ويتصدر المركز 6 في تريند "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق النجم تامر حسني نسب مشاهدة عالية بأحدث أغانيه "معلش"، بمجرد طرحها أمس، فلم يمر سوى عدة ساعات وتخطى بها حاجز الـ 300 ألف مشاهدة، واحتل المرتبة السادسة في تريند يوتيوب.

تفاصيل الأغنية

وتعتبر أغنية "معلش" من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع مُعاذ، وماستر علي فتح الله ومهندس صوت جلال فهمي.



فكرة أغنية" معلش"

نجح تامر حسني في توصيل فكرته ومغزي الأغنية من خلال مشهد واحد فقط، على غير المعتاد، فاستطاع توصيل فكرة الأغنية من خلال تحدثه مع ذاته عن خيانة الأصدقاء وعدم وجودهم بشكل دائم في الحياة، وسرعان ما يكون الكوبليه الأخير عاطفي رومانسي لشخص ما لنتفاجئ أنه المرايا التي هى دومًا الصديق المقرب له الذي لا يمل من حديثه، وشارك تامر حسني في الكليب مؤدي الراب زاب ثروت.

كلمات أغنية "معلش"



ولا عمرك اشتكيتي رغيي

ولا مني بتصدعي 2x

شكرًا تعبتك معايا

تصبحي على خير يا مرايا

معلش.. محدش فينا بيتعلم ببلاش

أتجرح وأتعلم ولا أبقى ساذج وسط الناس

ما بلاش تستنى أي حاجة من أي حد

صاحبك بجد ميسيبكش لو الوقت شد

ولا أقولك كويس أنه سابك أعرف قيمة غيابك

العيار اللي ميقتلش يقويك ده إحنا في وسط غابة

يمكن عشان غلابة آه

معلش.. طولت عليكي في الكلام شوية

تقلت عليكي عشان عارف انتي اللي باقية ليا

دنيا وضاقت عليا مفضلش ليا غير الأغاني والمرايه ديا والمرايه ديا

افضفض ليها وتسمعني تسمعني

مفيش مكان في الكون يساعني يساعني

كان نفسي أقول اللي جوايا وأقول لمين ده كله باعني كله باعني



تامر حسني يحقق 20 مليون مشاهدة بـ موحشتكيش



احتل تامر حسني المرتبة الثالثة بأغنية موحشتكيش، وحقق بها نسبة مشاهدة عالية تصل إلى 20 مليون مشاهدة،وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمه وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

كلمات الأغنية



شكل المكان زي ما كان، متغيرتش حاجات كتير، شايف بعيني ذكريات، من قلبي حبيتها بضمير، أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا، كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا، وتفاصيل كتير مش ممكن، أحسها من غيرك، معقول أكون موحشتكيش !!؟، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفُراق مفارقتنيش، عندك خالص واقفه الحياه، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه، واللي فاضلي مني آه».