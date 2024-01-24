غداً.. جنات ضيفة برنامج "أجمد 7” على "نجوم إف إم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة جنات، غداً الخميس، ضيفة على برنامج "أجمد7 الساعة 7”، مع المذيعة جيهان عبدالله، عبر إذاعة "نجوم إف. إم" وقناة "نجوم Tv"، وذلك للحديث عن أحدث أعمالها الفنية مؤخراً.

صناع أغنية "الشمخ الجواني"

وفي سياق آخر، طرحت جنات مؤخرًا أغنية "الشمخ الجواني"، من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضري.

تفاصيل أغنية "تقبل على نفسك" لجنات

كما تستعد لطرح أكثر من أغنية مثل "تقبل على نفسك" من كلمات الشاعر ملاك عادل والحان محمد عبد المنعم وتوزيع أحمد عادل، وأيضا أغنية "بشتكيلك" كلمات أحمد النجار وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس.

جنات

موعد عرض برنامج "أجمد 7 الساعة 7”

يذكر أن برنامج "أجمد 7 الساعة 7”، يذاع من الأحد للخميس أسبوعياً وتقدمه المذيعة جيهان عبدالله، عبر إذاعة "نجوم اف.ام" ويستعرض أهم الأغنيات الجديدة التى يتم طرحها بشكل يومى وترتيبها بناء على اختيار الجمهور.