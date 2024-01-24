محمد نور: سعيد بمشاركتي في احتفالات عيد الشرطة الـ 72

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب النجم محمد نور عن سعادته الكبيرة من خلال مشاركته بفيلم قصير عن إحتفالية عيد الشرطة الـ 72، ووقوفه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث حرص على مشاركة جمهوره بمقطع فيديو يوثق مشاركته في احتفالية عيد الشرطة، من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

تعليق محمد نور على مشاركته في احتفالية عيد الشرطة الـ 72

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" سعيد جدًا بمشاركتي في احتفالات عيد الشرطة الـ 72 أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور اليوزباشي مصطفى كمال الصياد قائد العمليات المقاومة الشعبية في بورسعيد".

وأضاف:"شكرًا لكل من ساهم في إتمام هذا العمل الرائع وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وداره العلاقات العامة بوزارة الداخلية ومع المخرج القدير خالد جلال ".



آخر أعمال محمد نور

والجدير بالذكر آن آخر أعمال الفنان محمد نور أغنية عاليا بمشاركة ابنته عاليا، وقد حازت الأغنية على إعجاب الجمهور وتصدرت الترند فور نزولها.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

أنا هحكيلكم حدوته

كان في بنت صغنتوته

جميله واسمها عليا

انا هحكيلكم عليها

عن فرحه قلبي بيها

واسمها عليا اسمها عليا ياعليا

عليا يا عليا

انا هحكيلكم حدوته

كان في بنت صغنتوته

جميله واسمها عليا

أنا هحكيلكم عليها

عن فرحه قلبي بيها

واسمها عليا اسمها عليا ياعليا

عليا يا عليا

وعشان الضحكه دي

تفضل انا موجود

دنا مفرحتش إلا ف يوم ما فرحتك

سعادتي ف لحظه وأنا جنبك بتعبي سنين

مليش شغلانه في الدنيا دي غير راحتك

كلمه السر في حياتي انتي وانتي

روحي لا والله اغلي عليا منها

منتيش مجرد بس ياحبيبتي حبيبتي

ده انتي اللي عمري ف عمري مستغناش عنها

عليا يا عليا

عليا عليا

عليا عليا

عليا يا عليا ياعليا

عليا يا عليا

عليا عليا

عليا عليا

عليا يا عليا

أول خطوه مشيتهالي

أول بابا قالتهالي

أجمل فرحة ف عمري

سكر سكر زيادة

بدعيلها أنا بالسعاده

أغلى ما ليا وأحلى ما فيا

عنيا شمسي انا وقمري

أنا هحكيلكم حدوته

عندي اخت صغنتوته جميله واسمها عليا

أصغر مني بشويه

ربي يخليها ليا

واسمها عليا اسمها عليا ياعليا

عليا يا عليا

وعشان الضحكه دي

تفضل أنا موجود

دنا مفرحتش إلا ف يوم ما فرحتك

سعادتي ف لحظه وأنا جنبك بتعبي سنين

مليش شغلانه في الدنيا دي غير راحتك

كلمه السر في حياتي انتي وانتي

روحي لا والله اغلي عليا منها

منتيش مجرد بس ياحبيبتي حبيبتي

ده انتي اللي عمري ف عمري مستغناش عنها

عليا يا عليا

عليا عليا

عليا عليا

عليا يا عليا

يا عليا

عليا يا عليا

عليا عليا

عليا عليا

عليا يا عليا