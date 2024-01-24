الجمعة.. أعمال كوكب الشرق بمعهد الموسيقى

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الثقافة المصرية فعالياتها لحفظ التراث الفني حيث تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا ضمن سلسلة كلثوميات التي تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وذلك في الثامنة مساء الجمعة المقبل 26 يناير على مسرح معهد الموسيقى العربية.

نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفني يؤديها كلًا من رحاب عمر وغادة آدم.

سلسلة حفلات كلثوميات

يذكر أن سلسلة حفلات كلثوميات تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزء أصيلًا من التراث الموسيقي العربي.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر نظمت حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وتضمن البرنامج مجموعة من أشهر مؤلفات الطرب والتي أبدعها كبار الملحنين يؤديها أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان الخولي، أسماء كمال، محمد شوقي، أحمد الوزيري، مازن دراز، أحمد محسن.