نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيمفوني يستلهم ألف ليلة وليلة بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن أهداف الثقافة المصرية الرامية إلى تقديم أهم وأشهر المؤلفات الموسيقية العالمية وتحت عنوان “الف ليلة وليلة” تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازفة الفيولينة رنا عبد الوهاب وذلك في الثامنة مساء السبت المقبل الموافق 27 يناير على المسرح الكبير.

عدد من المؤلفات العالمية منها سيمفونية القرابين المنسية

يتضمن البرنامج عدد من المؤلفات العالمية منها سيمفونية القرابين المنسية لـ ميسيان، كونشيرتو الفيولينة والاوركسترا لـ ديفورجاك ومتتالية شهرزاد لـ كورساكوف والتي كتبها عام 1888 وقسمها إلى أربعة حكايات استلهمها من حكايات الف ليلة وليلة وهي البحر وسفينة السندباد، الأمير الشاب والأميرة الشابة والإحتفالات في بغداد وأصبحت علامة مميزة لكل الأعمال الفنية الخيالية كما باتت رمزًا للروايات الأسطورية الحالمة.

يذكر أن الأوبرا أقامت حفل أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد على المسرح الكبير،وتضمن البرنامج مختارات من مؤلفات الموسيقار راجح داوود: "منها لحظة موسيقية، تقاسيم، الرجل الثالث، شروق، مهرج السيرك، حوار، هوانم جاردن سيتي، ابتهال، ملهي صغير، عصافير النيل، نصر السماء، احلام غائبة، المحاربون، باسكاليا الكيت كات شارك بالعزف المنفرد الموسيقار راجح داوود آلة اورغن، محمود عبد الفتاح عود،دعاء صابر فلوت، شريف اسحق بيانو، أحمد القمري قانون، اميرة احمد فيولينة،سوزان صابر فيولا محمود عبد الفتاح عود،غناء ميرا وجيه،وسمير عزمي.