أحمد العوضي يحقق 18 مليون جنيهًا بفيلم "الإسكندراني"

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان أحمد العوضي نجاحًا كبيرًا بفيلم "الإسكندراني"، الذي يعرض حاليًا في السينمات، حيث لاقى إشادات كبيرة من الجمهور، فور طرحه بجميع دور العرض.



إيرادات فيلم الإسكندراني



ونجح العوضي في تحقيق إيراد وصل إلى 17،858،756 جنيهًا في 3 أسابيع من طرحه، بينما جاءت إجمالي إيراداته خلال الأسبوع الجاري 4،194،471 ، أما الإيراد اليومي له 511،922 جنيهًا، وذلك حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.



فريق عمل "الإسكندراني "



والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.



أحداث فيلم الإسكندراني



وجسد أحمد العوضي شخصية بكر الإسكندراني مُلاكم مراهنات والده يدعى علي الإسكندراني، معلم في سوق السمك، يعيش قصة حب مع ابنة حي الأنفوشي الذي يشهد أحداث الفيلم، وتدعى قمر، تجسدها الفنانة زينة، فيضطر لسرقة أموال من خزينة والده لتحقيق أحد أحلامه بالمكسب السريع، لكنه يتعرض للسرقة ويصفعه والده ويطرده من حياته، ليسافر إلى إيطاليا وينضم للمافيا هناك، ويعود بثروة كبيرة ليهدم حياة والده وكل المقربين منه تمامًا، لكنه ينال عقابه بالموت على يد أقرب الناس له.



مشاركةالعوضي في دراما رمضان2024



ويذكر أن أحمد العوضى يعمل حاليًا على تصوير مسلسل "حق عرب" الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة في الدراما التليفزيونية، والعمل تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، ويشارك في بطولته دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفناني، وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار الإثارة والتشويق حول بطل العمل الذي يتعرض للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل، ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطفية ستتناولها الأحداث.