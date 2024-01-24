نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. الأوبرا تحتفل بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير بمسرح سيد درويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الثقافة المصرية احتفالاتها بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير حيث تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية تحت إشراف الدكتوره هدي حسني لطلاب فصلى البيانو والباليه تدريب مي عادل والدكتورة سحر أبو الخير وذلك فى الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء ٢٤ يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

مختارات من أشهر الأعمال الوطنية الحماسية

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الوطنية الحماسية وعدد من مؤلفات الموسيقى العربية ويصاحبها تابلوهات حركية إستعراضية منها الوطن الاكبر، بسم الله، ياحببيتي يامصر، أنا ابن مصر، يا أغلى اسم في الوجود، نسم علينا الهوى، خلي بالك من عقلك، فيها حاجة حلوة وغيرها إلى جانب عدد من الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منهم تشايكوفسكى، باخ، شوبرت وغيرهم

نبذة عن مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم اقسامًا متعددة كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.