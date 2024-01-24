نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. وطنيات مصرية وتابلوهات استعراضية لمواهب الأوبرا على المسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الشرطة وثورة يناير تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية كبرى لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تدريب وقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار بمشاركة فصول الباليه تدريب وتصميم رقصات عيشة فؤاد ورؤية فنية للدكتور سامح صابر وذلك في الثامنة مساء اليوم الأربعاء 24 يناير على المسرح الكبير.





الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير

يستهل الاحتفال بالسلام الوطنى ثم كلمتين لكل من الشيخ الشعراوي والبابا شنودة يليها فيلم تسجيلي عن موقعة الإسماعلية وحادث الواحات، ثم يبدأ البرنامج الفني الذى يضم نخبة من الأعمال الوطنية الشهيرة ويصاحبها تابلوهات حركية استعراضية منها:"تعظيم سلام، تحية الجيش للشرطة، سلم ع الشهدا، أغلى اسم في الوجود، بلد التاريخ، عظيمة يا مصر، تعرف تتكلم بلدى، حبيت بلدي، هنحب مين غيرها، زي ما هي حبها، يا حبيبتي يا مصر، إن كان ع القلب، احلف بسماها، فيها حاجة حلوة، أقوى من الزمان، بلادى اسلمي، حبايب مصر، على باب مصر، أنا مصري ونوبي، طوبة فوق طوبة، القدس العتيقة، تحيا مصر تحيا، مصر التي في خاطري، تسلم إيدك"، أداء كل من: لميس محمود، ايمان، محمد محمود، ساندرا عماد، شرف أحمد، حبيبة، مهدي محمد، أحمد فايد، أحمد طارق، خالد، رقية مصطفى، زياد وليد، حسام، أحمد سامي، ملك أحمد، مريم حنفي، آيتن محمد، ملك جوهر، شمس الدين، لوچين تامر، أمل أحمد، أحمد مجدى ومحمد البحيرى.