احتفالية قصور الثقافة بعيد الشرطة بالمركز الثقافي بطنطا

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاحتفالية التي نظمها المركز الثقافي بطنطا، أمس الثلاثاء، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة المصرية، وذلك ضمن برنامج مكثف لوزارة الثقافة احتفالا بهذه المناسبة الوطنية.

احتفالية عيد الشرطة

استهل الحفل بالسلام الوطني، أعقب ذلك عرض أوبريت شعري بعنوان "عين لا تنام" للموهوبين ناريمان الحويحي، وسعيد قطب من مواهب المركز الثقافي بطنطا، والذي حاز إعجاب الجمهور وقام الأطفال بعد ذلك بتوزيع الورود وأعلام مصر على الحضور.

عرض أبطال وأسود

واستمر الحفل بعرض بعنوان "أبطال وأسود" قدمته مواهب الباليه بالمركز الثقافي، واختتم الحفل فقراته بعرض غنائي وطني متميز لفرقة محمد فوزي للموسيقى العربية بقيادة الفنان المايسترو محمد الحداد، والتى قدموا خلاله مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية الخالدة وأغاني وطنية وحماسية نالت استحسان الجميع وسط مشاركة الحضور برفع الأعلام منها: أم الدنيا، ميدلى وطني "مصر هي أمي، أغلى اسم فى الوجود، مصر يا أم الدنيا، عاشت بلادنا، حبايب مصر"، ميدلى "أهيم شوقا ياشعب واقف ع باب النهار".



تهنئة محافظ الغربية



وقدم محافظ الغربية التهنئة لجميع قيادات ورجال الشرطة البواسل بمناسبة ذكرى احتفالات عيد الشرطة المصرية موجهًا الشكر لهم لدورهم في حفظ أمن واستقرار البلاد وتحقيق العدالة والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه مشيدًا بتضحيات شهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن مؤكدًا أن "عيد الشرطة" هو عيد للمصريين جميعًا كما أن اليوم هو بمثابة تكريم للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءً لمصر ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والتنمية في وطننا الحبيب.

أبرز الحاضرين

شهد الحفل اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أحمد درويش رئيس الإدارة المركزيه لاقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية والإعلاميين بمحافظة الغربية.