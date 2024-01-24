“الوطنية للإعلام تحتفل بعيد الشرطة المصرية”

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام، بعيد الشرطة المصرية، من خلال خريطة برامجية متميزة، تتضمّن برامج وفترات مفتوحة لنقل مظاهر الاحتفال.

التلفزيون المصري

أعد التلفزيون المصري خريطة عرض برامجي متميزة، للاحتفال بعيد الشرطة المصرية، عبر تطويع برامجها وسهراتها لتغطية مظاهر الاحتفال؛ حيث تقدّم القناة الأولى حلقات خاصة من برنامج "صباح الخير يا مصر"، وبرنامج “التاسعة”، ولقاءات مع نخبة من أبطال الشرطة، وتحليل لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن هذه المناسبة.

كما تعرض القناة الثانية الفيلم التسجيلي “معركة الإسماعيلية”، ويتضمّن المعركة 1952، وصمود أبناء الشرطة المصرية في وجه الاحتلال الإنجليزي، ورفضهم تسليم أسلحتهم له، ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى من أبناء الشرطة.

وتقدّم الفضائية المصرية حلقات خاصة من برنامج مباشر من مصر وسيدتى.

الإذاعة المصرية

تحتفل الشبكات الإذاعية المختلفة في الهيئة الوطنية للإعلام، بعيد الشرطة على مدار يوم 25 يناير الجاري، من خلال يوم خاص يحوى العديد من البرامج والفترات المفتوحة والرسائل المباشرة، وتحتفل شبكة البرنامج العام بهذه المناسبة في فترة "صباح الخير"، وذلك عن طريق التواصل مع الضيوف، وتقديم أرق الكلمات المهنئة لرجال الشرطة لتضحياتهم، واسترجاع ذكرى الفداء والبطولة، حينما تصدّوا للاحتلال الإنجليزي بمصرية حقه، ووطنية صادقة.

وكذلك تقدّم فترة “استديو2” في الظهيرة، مقاطع مع كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة، وتحليلها مع إذاعة الأغنيات المناسبة، واستضافة اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، واللواء سمير فرج هاتفيًا؛ للحديث عن رجال الشرطة وجهودهم في أداء رسالتهم على أكمل وجه.

أيضًا برنامج “مساء الخير يامصر” في الفترة المسائية، وتستضيف اللواء محمد الشهاوي، والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وحوار عن تعاون الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب والتطرّف، الذي تدعمه جحافل أهل الشر من الخارج، بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى.

كما تحتفل إذاعة الشباب والرياضة ببرنامج “الشرطة فى عيونهم”، ويتضمّن حوارصا مع الجمهور، وأبناء الشعب حول أهمية دور الشرطة في حفظ الأمن الوطني، وكذلك الحديث عن تضحيات أبناء الشرطة، لتوفير الأمن والأمان للوطن والمواطن.

وفترة “رجال صنعوا التاريخ”، وحوار مع بعض المؤرخين حول ذكرى موقعة الإسماعيلية 1952، وصمود أبناء الشرطة المصرية فى وجه الاحتلال وفترة «نجوم بالزى الرسمي»، وحوار مع أبناء الشرطة الذين عملوا فى المجالات المختلفة.

وتحتفل إذاعة الشرق الأوسط على مدار اليوم بفترة “أبطال كل زمان”، وتتضمّن قصص البطولات المصرية عبر الأزمنة، من خلال لقاءات مع الدكتور وسيم السيسي، وحوار عن الكتابات على جدران المعابد عبر التاريخ وفترة “الشرق الأوسط وأشياء أخرى”، وتتضمن لقاءات مع الصحفيين وكبار الكتاب للحوار عن أهم ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وما تحقق على أرض الواقع، من أمن واستقرار وأمان.

وفترة “غنوة مصر” وتتضمّن لقاءات مع المطربة نادية نصطفى ومحمد ثروت، وتذيع إذاعة صوت العرب برنامج “حدث في مثل هذا اليوم”، وحلقة خاصة عن المناسبة، وتجيب عن سؤال لماذا تم اختيار يوم 25 يناير للاحتفال.

وفقرة خاصة في برنامج “صباح الخير يا عرب”، فيما تقدم إدارة الموسيقى والغناء أغانى مناسبة للحدث ويقدم برنامج “بالعربي” حلقة خاصة عن الشرطة فى خدمة الشعب، وصور التقدم والتطور في مواجهة الإرهاب والجريمة والخدمات التي تقدّمها وزارة الداخلية للمجتمع المدنى.