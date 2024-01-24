لهذا السبب ريهام سعيد تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، محركات البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما اتهمت طبيب تجميل شهيرا، بتشويه وجهها، بعدما زارته لعمل إجراء تجميلي، ملوحة باللجوء إلى القضاء.

ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل شهيرا بشويهها

ونشرت الإعلامية المصرية، عبر حسابها على "إنستغرام"، منشورا مصحوبا بوجهين ادعى الطبيب أنهما لريهام سعيد، قبل وبعد جراحة التجميل، لكن الأخيرة نفت أن تكون صورة (قبل) لها، وكتبت: "يعني وصل بيك الإجرام إنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول إنها أنا؟ ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيلك.. مين الست اللي إنت حاطتها دي؟ والدتك؟".

كما أضافت: "عارف؟ أنا هارفع عليك قضية وهابطلك طب عشان إنت بتإذي ناس كتير أوي.. أنت أبعد حاجة عن أنك تكون دكتور.. أنت وقعت غلط خالص"، على حد وصفها، أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد، كل ما أروح لدكتور أغيب عشان بوظ لي وشي وأنا بداري بالمكياج.. لا أنا هتطلع لايف أوريهم إنت عملت أيه؟ حاطت أي صوره فيك لواحده تانيه وبتقول أنها أنا ؟؟؟؟؟".

ريهام سعيد تقدم برنامج "صبايا الخير"

ومن ناحية اخري، قدمت ريهام سعيد برنامجها "صبايا الخير" علي فضائية "هى" عقب إنتهاء تعاقدها مع قناة "الشمس"، ويعد صبابا الشمس عودة قوية لريهام سعيد من خلال محتوى أكثر تنوعا ويعد إمتدادا لبرامجها الإجتماعية الأكثر تفاعلا ونجاحا بالعالم العربي والذى يهتم بمجال العمل التطوعي والإنساني والعلاج المجاني للآلاف من الحالات المرضية الحرجة.

اخر اعمال ريهام سعيد

والجدير بالذكر ان اخر اعمال ريهام سعيد هو مسلسين على قناتى أبو ظبى والسعودية الأول "عودة البارون" مع حسين فهمى وخالد سليم وعدد من فنانى لبنان والأردن وهو اخراج سامر خضر والعمل الاخر بعنوان "بعد النهاية" مع نرمين الفقى وهالة فاخر وأحمد سعيد عبد الغنى وإخراج وائل فهمي عبددالحميد، وايضا شاركت في مسلسل "بعد النهاية"، والذي ضم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم نرمين الفقي، هالة فاخر، أحمد سعيد عبد الغنى، جيهان خليل، وصبرى عبد المنعم، م والعمل من تأليف فداء الشندويلى، إخراج وائل فهمى، شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "انحراف"، بطولة الفنانة روجينا، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز، ايضا مسلسل "وادي الجن" الجزء الثاني، بطولة صالح عبد النبي، عبد الرحمن اليماني، تأليف محمد هشام عبية، إخراج حسام الجوهري.