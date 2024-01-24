نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. عمرو أديب يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامي عمرو أديب، خلال الساعات الأخيرة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد قيامه بالرد على الهجوم الذي طاله بعد حفل توزيع جوائز "joy awards" في المملكة العربية السعودية، والحديث بشأن حصوله على الجنسية السعودية، ورده على انتقادات كلًا من الإعلامي خيري رمضان وتامر أمين على حفل joy awards.





عمرو أديب يرد على منتقدي حصوله على الجنسية السعودية





قال عمرو أديب عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس تويتر سابقًا: "تانى حتقولولى سعودى ايوه سعودى وافتخر هو انا اخدت الجنسيهالاسرائيليه انا واخد جنسيه بلد الحرمين جنسيه الدوله اللى محتضنه ملايين المصريين جنسيه الحكم اللى ما اتخلى عن مصر أو أي بلدعربى".

وتابع أديب: "وبعدين الجنسيه مالها ومال الحق مالها ومال الوفاء مالها ومال التقدم والرقى. سعودى مصري عربى مسلم وافتخر وكفايه تضييع وقت في امور احنا في غنى عنها. عالمنا العربى محتاجنا واوطانا كمان محتاجانا”.





رد عمرو على منتقدي حفل joy awards





رد عمرو أديب في تدوينة أخرى عبر حسابه في تطبيق إكس على منتقدي حفل joy awards قائلًا: “الناس اللي في الصورة دي أغلبهمأساطير حية، ده موضوع مفيش عليه خلاف، كانوا ضيوف المملكة وتم تكريمهم في حفلة جوي”.

وأكمل: “إلا ما شفت حد بلده قالت له أنت إزاي بتتكرم في الرياض، أو إيه المهانة اللي أنت فيها ديه عيب عليك، بيتكرموا في أمريكاوبريطانيا وفرنسا والهند والرياض.. بصراحة مبقتش فاهم الهيستريا لما يتم تكريم قيمة مصرية بيحصل حالة هجوم على القيمة وعالرياضوعلى موسم الترفيه.





رسالة عمرو أديب لـ الإعلامي خيري رمضان





ووجه رسالة إلى الإعلامي خيري رمضان: "يا أستاذ خيري رمضان أنا اللي كنت على اتصال بالفنانة العظيمة نجاة على مدى ٤ شهوركاملة علشان نخرج بشكل محترم يتم تكريمها فيه في الرياض العاصمة العربية الكبيرة وتم التكريم على أعلى مستوى".

رسالة عمرو أديب لـ الإعلامي تامر أمين





كما وجه أديب رسالة إلى الإعلامي تامر أمين: “يا أستاذ تامر أمين محمد إمام حضر واحد من أرقى التكريمات لوالده الزعيم، ولم يكنمجرد اسم وصورة واجري، أما ذكر فلسطين فقد سبقه فنان العرب محمد عبده أمام المستشار تركي آل شيخ في نفس الحفل، ولو سمحتأما تذكر اسم سيادة المستشار تركي آل الشيخ اذكره كما نذكر أي مسئول مصري في مصر بكل احترام واضح”.





وانهى أديب حديثه قائلًا: “يا جماعة في حد عنده رغبة قوية لتسميم العلاقات، بصراحة لم يعد ما يحدث مفهوم أو مقبول، أومال لو كانتالناس بتهاجم القامات مش بتكرمهم كنتوا عملتوا إيه، مفيش حد رشيد يوقف هذا الجنون المستمر. بصراحة لم أعد أفهم السر وراء هذاالتصرف المستمر”.