وائل جسار عن اعتزال عادل إمام: 'صعب حد يجي مكانه'

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان وائل جسار خلال لقائه مع قناة فوشيا على يوتيوب عن اعتزال عادل إمام، وتفرغه لقضاء الوقت مع أحفاده وأسرته، حسبما كشف نجل الزعيم المخرج رامي إمام على هامش فعاليات حفل Joy Awards يوم السبت الماضي.

وائل جسار يتحدث عن الزعيم عادل إمام

قال وائل جسار: عادل إمام فنان كبير وتشرفت أنني تعرفت عليه عندما تقابلنا في أحد الأماكن، وهو من الناس الطيبين جدًا وربنا يديله الصحة والقوة، الزعيم قدم لنا إرث كبير للفن العربي وصعب حد يجي مكانه، وأتمنى له الصحة ودوام التوفيق في حياته وربنا يخلي له ولاده اللي مكملين المسيرة في الفن.

‏تكريم الزعيم في Joy Awards

يذكر أن الزعيم عادل إمام تصدر تريندات السوشيال ميديا في الأيام الأخيرة، بعدما حصد جائزة بعنوان زعيم الفن العربي، ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards، وتسلم الجائزة وقتها محمد ورامي إمام، كما أذاعت إدارة Joy Awards تسجيل صوتي للزعيم، قال به: أشكركم، وربنا يخلي أيامكم كلها سعادة، بحبكم.

أحدث أعمال وائل جسار

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ومن ناحية أخرى، شارك وائل جسار في إحياء حفل ألحان صلاح الشرنوبي، والذي أُقيم على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية بالأسبوع الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة، وضم الحفل نخبة من نجوم الوطن العربي هم نانسي عجرم وراغب علامة وأصالة وعاصي الحلاني وأسماء لمنور.

آخر أغاني وائل جسار

والجدير بالذكر ان آخر أغاني وائل جسار هو اغنية طرحها منذ فترة بعنوان "لو تخاصمنى" على يوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهى من كلمات لؤى الجوهرى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.

كلمات اغنية "لو تخاصمنى"

حبيبي لو تخاصمني، أنا مين يقاسمني

أيامي الجاية وجنبه هعيش

مين هيكلمني، مين يتحملني

في الدنيا أكيد غيرك إنت مفيش

مين يتعب دايما علشاني

يعرف أسراري وحكاياتي

مين اللي معاه بقى مفتاحي

وفاهمني وحافظ دخلاتي

طب مين في جناني يعقلني

وفي كل حالاتي هيقبلني

إرجع لي بعادك ده قاتلني وقفل لي حياتي

حبيبي لو تخاصمني، أنا مين يقاسمني

أيامي الجاية وجنبه هعيش

حبيبي يا اللي واحشني، إنت معيشني

كم يوم في غيابك صعبين موت

طب مين يسمعني، مين هيدلعني

وأضحك وأنا جنبه بعلو الصوت

مين يتعب دايما علشاني

يعرف أسراري وحكاياتي

مين اللي معاه بقى مفتاحي

وفاهمني وحافظ دخلاتي

طب مين في جناني يعقلني

وفي كل حالاتي هيقبلني

إرجع لي بعادك ده قاتلني وقفل لي حياتي

حبيبي لو تخاصمني، أنا مين يقاسمني

أيامي الجاية وجنبه هعيش