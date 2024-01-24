في ذكرى وفاته.. محطات في حياة محمود السباع

القاهرة - محمد ابراهيم - تألق الفنان محمود السباع بأدوار رئيسية، مثل دور "بوادي" في "لاشين" و"المخبول" في "الفتوة". وترك بصمته في أدوار الشر، حيث لعب دور "عطوة" في "حسن ونعيم".





محمود سعيد السباع، وُلد في السودان في 24 يناير 1911، على الرغم من أدائه اللافت في السينما المصرية، إلا أنه لم يحقق شهرةواسعة، حيث قام بتجسيد شخصية "سباخ الدجال" في فيلم "البيضة والحجر".





في الستينيات، كان محمود السباع الشخص الذي قاد التمثيليات التليفزيونية، حيث كان المخرج الرائد والمسؤول عن أول تجربة في هذاالمجال.



اول تجارب محمود السباع في التليفزيون

أول تجربة تليفزيونية للسباع كانت في تمثيلية "هروب"، وكذلك شارك في تمثيلية "في الصيف"، والتي كانت أول تمثيلية يتم بثها علىالتليفزيون. تاريخيها الطريف نُشر في جريدة الأخبار في 9 يوليو 1985.





تلك التمثيلية كانت بدايةً مسرحية كوميدية بفكرة يوسف وهبي، حيث سخر فيها من أولاد الذوات الذين يقضون الصيف في أوروبا، وفاجأهمزائر غريب يثير الرعب في قلوبهم.





محمود السباع أثار إعجابه بفكرة يوسف وهبي، حيث قام بتحويلها إلى تمثيلية تليفزيونية، وقاد الإخراج، ومنح دور البطولة ليوسف وهبي. في هذه التجربة، أظهر يوسف وهبي مهاراته الاستثنائية ككوميديان تليفزيوني من الطراز الأول.



بداية محمود السباع الفنية

محمود سعيد السباع بدأ مسيرته الفنية في سن الخامسة عشر، وكان من الأوائل الذين تخرجوا من معهد التمثيل. سافر إلى لندن بعدحصوله على شهادة معهد لندن المسرحي في مجال الإخراج.





محمود سعيد السباع لم يكتفِ ببدايته في الفن كطالب في المعهد، بل أسس فرقة الطليعة وكان رائدًا في استخدام الإخراج الضوئي فيالمسرح. انطلقت مسيرته الفنية منذ فترة الثانوية حيث أسس فرقة آمون المسرحية، واستمر في التألق بتخرجه من معهد التمثيل، بجانب عملهكمخرج إذاعي وتوجيه عدة تمثيليات تراجيدية للإذاعة.





محمود سعيد السباع قام بكتابة سيناريوهات لأكثر من 10 أفلام بينها "هدمت بيتي"، "وغدر"، "وعذاب"، و"الشاطر حسن". في مرحلةلاحقة، جذب انتباه ميكروفون الإذاعة، وتم اختياره للسفر إلى بريطانيا في بعثة إخراج لدراسة فنون الإخراج.





بعد حصوله على شهادة في الإخراج من معهد لندن المسرحي، عمل محمود سعيد السباع كمذيع في إذاعة لندن. ومُنح الفصل عن الإذاعةبعد تغييره في إحدى نشرات الأخبار بمحتوى ضد مصر وتلاعبه في صالحها، وفقًا لما نُشر في مجلة الإذاعة في 21 يوليو 1957.



أول مشاركة سينمائية لمحمود السباع

أول مشاركة سينمائية لمحمود سعيد السباع كانت في فيلم "نشيد الأمل". ومن بين أدواره البارزة، تألق بشكل خاص في دور "عطوة" فيفيلم "حسن ونعيمة"، بالإضافة إلى دوره المميز في المسرح كان في مسرحية "أهل الكهف".





توفي محمود سعيد السباع في 28 فبراير 1989، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد معركة مع مرض سرطان الأمعاء. رحل في نفس العام الذيعرض فيه فيلمه الأخير "البيضة والحجر"، الذي شارك في بطولته الفنان الراحل أحمد زكي.