31 يناير.. تكريم ريم البارودي في ملتقى التميز والإبداع العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة ريم البارودي، لتكريمها في ملتقى التميز والإبداع يوم ٣١ من شهر يناير بإحدى الفنادق الكبرى وذلك عن دورها كأول بطولة مطلقة في "بنات السباعي".

إشادة الجمهور بحكاية بنات السباعي

وكانت قد أشادت عدد كبير من جمهور التواصل الاجتماعى بأداء النجمة ريم البارودي بعد عرض حكاية "بنات السباعي" حيث تصدرت قائمة الأعلى مشاهدة على منصة Jawwy إحدى حكايات مسلسل "حد فاصل".



وقام الجمهور بمشاركة عدد من مشاهدها في العمل والإشادة بأدائها

حيث اكتسحت معظم صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بمشاهدها في العمل.

تفاصيل حكاية بنات السباعي

وحكاية "بنات السباعي" البطولة الأولى لريم البارودي وتتكون من 5 حلقات ويشارك في بطولتها أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشورجبي وغيرهم من النجوم، من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.

ترويج ريم البارودي لحكاية بنات السباعي

وكانت ريم البارودي قد روجت عن حكاية "بنات السباعي"، بنشرها البوستر الدعائي الخاص بالحكاية عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلقت قائلة: توكلنا على الله بدء مسلسل حد فاصل حدوتة بنات السباعي للمخرج الكبير المبدع الأستاذ تامر حمزة حصريا على jawwy Tv وstc Tv.