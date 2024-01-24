إليسا عن فيلمها It’s OK: 'من أصعب تجارب حياتى'

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة إليسا من خلال فيديو نشرته عبر حسابها بموقع انستجرام، للفيلم الوثائقي الذي يحمل اسم It’s OK، حيث يعرض على منصة نتفليكس غدا الخميس الموافق 25 يناير، وتكشف خلاله الكثير عن مشوارها الفني والصعوبات التي واجهتها.

أصعب التجارب في حياة إليسا

وقالت إليسا: 'أكيد في كتير منكم شاف إعلان الفيلم الوثائقي بتاعي، ويمكن في ناس مسمعتش عن الموضوع، فحبيت النهاردة وقبل ما يتم عرضه وتدخلوا على حياتي وبيتي، أكلمكم بشكل مباشر عنه وأعزمكم، أول مرة أعمل حاجة وميكونش هدفي إني أطلع نفسي بأحسن صورة، المرة دي الهدف إني أوصل صورتي وتجاربي كاملة، حقيقتي زي ما هي بحلوها ومرها وجمالها وبشاعتها'.

تابعت إليسا: العمل يعتبر من أصعب تجارب حياتي، لأنه التجربة الأولي لي في مجال التمثيل، وبذلت جهد كبير لكي يكون في مستوى رائع يمكن تقديمه للمشاهد.

تفاصيل فيلم It’s OK

اختارت إليسا It’s OK ليكون اسم فيلمها الوثائقي، حتى يتماشى مع تعاملها مع المحطات المؤلمة التي مرت بحياتها، من مرض وخوض تجارب وعلاقات غير سوية، كما أنها ستتحدث خلال الفيلم عن إصابتها بمرض السرطان، وكيف لقصة حب فاشلة عاشتها كانت سببا رئيسيا في إصابتها بهذا المرض، سترد عن بعض الشائعات التي طالتها مثل ما تردد بشأن دفعها مبالغ مالية من أجل الحصول على جائزة world music awards عام 2010، كأفضل فنانة في المنطقة العربية.

آخر أعمال إليسا

يذكر أن آخر أعمال إليسا هو طرحها أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "العقد"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتطبيقات ومنصات الموسيقى المختلفة، الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوى.



كلمات أغنية العقد

بالعقد دة عقدتني

والسلسلة دي حبل وانت خانقني بيه

بص الخاتم فيه ايه اسمك مكتوب عليه

دة لوحده ذكرى ليوم ماكانليش حظ فيه

خد اللي ليك ونفضها

وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها

مش بإنت جايبلي ايه

لا بإنت اديتلي ايه

واي واحدة اسألها دة اكيد ردها

الحب دلع وونس واني الاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت ابقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت ايه

الحب دلع وونس واني الاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت ابقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت ايه

انا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

خسارة فيك خسارة فيك

وصلتني لمرحلة مابقيتش قادرة خلاص

ومش متحملة

بستحلى عذابي فيك

ولا ذرة رحمة ليك

ودة شئ طبيعي لواحدة عاشت مهملة

لو جبت لي شنط دهب