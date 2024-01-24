هنادي مهنى بصحبة زوجها أحمد خالد صالح في العرض الخاص لـ فيلم "ليلة العيد"

القاهرة - محمد ابراهيم - وصل منذ قليل كلًا من الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنى لـ العرض الخاص لـ فيلم "ليلة العيد" في أحد السينمات بمدينة 6 أكتوبر بحضور الصحافة والإعلام، وشهد العرض حضور باقي أبطاله مثل يسرا وهنادي مهنى وأحمد خالد صالح ونجلاء بدر وعبير صبري والمنتج والمؤلف وغيرهم.

أحداث الفيلم

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا

أبطال الفيلم

فيلم ليلة العيد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبري ونجلاء بدر وهنادي مهنا وسيد رجب وسميحة أيوب وأحمد خالد صالح وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.



آخر أعمال أحمد خالد صالح

يعتبر مسلسل تحت الوصاية هو آخر أعمال أحمد خالد صالح وتدور فكرة المسلسل حول إمرأة تحاول أن تحمل مسئولية أولادها بعد وفاة زوجها دون أن تشعرهم بأي شئ وتعمل منى زكي سائقة مركب في دمياط، ويحاول الموجودين السخرية منها، ولكن تخيب أملهم وتستطيع أن تدير المركب وتتوالى الأحداث في جو درامي.، تحاول منى زكي تشجيع ابنها على أنه يعتمد على نفسه، ويهتم بـ شقيقته، بسبب عدم وجودها حيث إنها في عرض البحر تدير مركب وتحاول أن تكسب قوتها بيديها في جو ملئ بالإثارة والتشويق مسلسل تحت الوصاية يتكون من 15 حلقة، ومن تأليف شيرين دياب وخالد دياب إخراج محمد شاكر خضير، إنتاج سعدي جوهر، بطولة منى زكي، دياب، نهى عابدين، مها نصار، رشدي الشام