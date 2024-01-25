نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رغم طلاقنا مسابتنيش".. أحمد العوضي يعلق على زيارة ياسمين عبد العزيز له بالمستشفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان أحمد العوضي، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، مفاجئة أثناء تصوير مسلسله الجديد "حق عرب"، عن زيارة الفنانة ياسمين عبد العزيز له.

فقال الفنان أحمد العوضي خلال تصريحات تليفزونية له: "الحمد لله رب العالمين والكلام اللي اتقال كلام كتير وده طبعًا بشوفه حب من الناس والاهتمام، والموضوع إني كنت في الفترة الأخيرة بصور طول الوقت ومفيش أي راحة وجالي دور برد شديد فأهملت فيه".

وتابع العوضي قائلًا: “وقلت أنا هتمرن وأشتغل عادي لحد ما حصلي رعشة وروحت للدكتور وقالي لازم أقعد 4 أيام في المستشفى عشان الإهمال اللي بعمله وإن شاء الله هخرج بكره، وأنا وياسمين حالة خاصة جدًا وإحنا قصة كبيرة والعالم العربي كان معانا قلبًا وقالبًا والانفصال تم بطريقة تليق بينا وبحب الناس لينا”.

وعن سؤاله عن زيارة الفنانة ياسمين عبد العزيز له، علق أحمد العوضي قائلًا: “رغم إننا متطلقين لما سمعِت إن أحمد تعب في التصوير، بعتتلي قالتلي أنت كويس؟ والمفروض هروح، وهي أول واحدة قولتلها وأنا روحت المستشفى لقيت ياسمين داخلة عليا ومسابتنيش لحظة وده مش جديد عليها وحبيتها، ياسمين بنت أصول وذلك ما شدني لها من البداية، وبالتالي ليس غريبًا عليها وقفتها بجواري فى المستشفى بمجرد علمها بخبر مرضى، وحرصت ياسمين على زيارتي منذ اليوم الأول، ولم تكتف بذلك ولكن كل يوم كانت معى بصفة مستمرة".