نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خبر إعتزاله الفن.. باسم يوسف: "عادل إمام جزء من تاريخ مصر.. وعمري ماهنسى لما زعقلي بعد توقف برنامجي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعاد الإعلامي باسم يوسف ذكرياته مع الفنان عادل إمام بعد معرفة إعلانه اعتزاله الفن، حيث كشف تفاصيل المكالمة التي جرت بينهما بعد إيقاف برنامجه الذي كان يُعرض على شاشة MBC، وذلك خلال مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وقال باسم يوسف عبر صفحته الشخصية: “بمناسبة تكريم الفنان عادل إمام في مهرجان Joy Awards وبمناسبة ايضا خبر أعتزاله الفني، انا عندي قصة صغيرة عايز احكيها عن الفنان عادل إمام".

باسم يوسف: عادل إمام ليه كاريزمة رهيبة

وأوضح باسم يوسف تفاصيل حواره مع الفنان عادل إمام قائلا: “انا اول مرة قابلت الفنان عادل إمام عندما حصلت علي جائزة التايم في 2012 كنت انا في CBC، وكان في حفلة كبيرة وفنانين احتفلوا بيا كتير وقابلت هناك الإستاذ عادل إمام، والفنان سمير غانم ربنا يرحمه، وكان بصراحة ليلة جميلة جدا، ووالدي ووالدتي كانوا موجودين، وانا مكنتش مصدق ان انا كان قدامي الفنان سمير غانم والفنان عاد إمام، وكان مبسوطين وبيشاهدو علي البرنامج وطبعا وجود الفنان عادل إمام وبيتكلم محدش بيتكلم الراجل ليه كاريزمة رهيبة ودمة خفيف جدا وخت رقم تليفونة وهو خد رقم تليفوني".

وتابع "يوسف": "وبعد كده اتعرضت الحلقة اللي اتمنعت بعدها وكنت سلمت الحلقة الثانية ولكن لم تعرض ودخلت في قواضي، ولكن ذهبت بعد كده إلي قناة MBC وانا صورت ساعتها يوم الأربعاء وسافرت عشان اروح موسم فورمولا 1 في أبوظبي، وبتمشي هناك وقت إذاعة البرنامج لقيت تليفوني مبطلش رن وكان منهم عادل إمام لقيته بيزعقلي ويقولي ايه يا باسم اللي بيحصل ده فين البرنامج وانا قلت له برنامج ايه قالي البرنامج متعرضش قلت له انا معرفش حاجة انا ادتهم الحلقة ومشيت".

وأكمل باسم يوسف حديثه قائلا: “وقالي إستاذ عادل إمام بعد كده لاء لاء مينفعش وفضل يزعق كائني انا المسؤول عن البرنامج وكان مضايق جدا أن البرنامج بتاعي متعرضش، بعد كده لقيت اخويا بيتصل ويقولي ايه اللي حصل يا باسم قلت له بقولك ايه عادل إمام لسه مزعقلي دلوقتي مش ناقص قالي ايه اللي حصل وحاكتله".

باسم يوسف: عادل إمام جزء من تاريخ مصر

وأختتم حديثه قائلا: "المهم إستاذ عادل ربنا يديك الصحة ويطول في عمرك انت كنت جزء كبير من تاريخ مصر، ودول كتير مثل لبنان والمغرب عارفين مصر من أفلامك، انت ممكن تختلف أو تتفق معاية بس عادل إمام ده تاريخ، انت ممكن تحب التاريخ أو تكرة التاريخ بس متنكرش أن عادل إمام تاريخ، وربنا يكرمك ويبارك في أولادك وهفضل فاكر المكالمة دي ويطمنا عليك".