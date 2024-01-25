للمرة الثانية.. أصالة تعتذر لأنغام والأخيرة ترد: الزعل كان كبير على قد ماكنت بحبك

القاهرة - محمد ابراهيم - أعادت النجمة أصالة اعتذارها للفنانة أنغام بعد فترة قصيرة من فوزها بجائزة Joy Awards، مُعلنة عن صلحهما بعد عدة سنوات من الخلاف، وقد جرت هذه الوقائع خلال مشاركتها في بودكاست Big Time ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث كانت الفنانة أنغام حاضرة أيضًا.

أصالة لأنغام: حقك عليا انتي مفيش منك في الدنيا

وقالت أصالة: "أنا أسأت لنفسي أولا وكنت مش مرتاحة فعادي أكون زعلت صديقتي وحقك عليا انتي مفيش منك في الدنيا وصداقتنا بتعني لي جدا بحبك وبحترمك جدا والاحترام اللي عندي تجاهك ما انقطعش ولا لحظة".

أنغام: أصالة فنانة عمري ما شوفتها غير عظيمة وبشوف صوتها مالوش شبه

وردت أنغام عليها قائلة: "أصالة شخصية مش هتتكرر وبشوف إنها جات مرة واحدة وأنا اعرفها من زمان واحنا كنا قريبيين وأصحاب أوي وحاسين ببعض شوية زيادة لأننا قريبيين في السن ومتشابهين في الظروف بدأنا احنا الاتنين أطفال وتقريبا معشناش طفولتنا وتحملنا مسئوليات بسرعة أوي فالظروف دي بتخلي الناس تحس ببعض وتقديري لينا كمغنية وكفنانة عمري ما شوفتها غير عظيمة وبشوفها صوت مالوش شبه، أداء مالوش شبه عالمسرح ولما زعلنا كان الزعل كبير على قد ما كنت بحبها".

حفل Joy Awards

وكشفت أصالة عن تصالحها مع الفنانة أنغام بعد سنوات من الخلاف، أثناء تسلمها جائزة الفنانة المفضلة في Joy Awards في فئة الموسيقى، حيث عبّرت عن سعادتها بالتكريم وقدّمت الجائزة لأنغام مع التأكيد على تقديرها ومحبتها لها.