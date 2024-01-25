نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبا جدا.. كاظم الساهر يروج لأغنيته الجديدة "ياوفية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ المطرب كاظم الساهر حملة الترويج عن أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "ياوفية"، ومن المقرر طرحها عبر قريبا عبر قناته الشخصية موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،وجميع المنصات الموسيقية.

ونشر كاظم الساهر البرومو الرسمي من أغنية "ياوفية" عبر صفحته الشخصية مقطع الفيديوهات الشهيرة "تيك توك"، وعلق عليها قائلا: “ترقبوا إطلاق أغنيتي الجديدة "ياوافية" علي التيك توك قريبا جدا".

أخر أعمال كاظم الساهر

يذكر أن آخر أعمال الفنان كاظم الساهر أغنية أوقفوا نيرانكم باللهجة الانجليزية لدعم فلسطين.

أغنية أوقفوا نيرانكم

الأغنية من ألحان كاظم الساهر، وكلمات توم لو، وهي من توزيع ميشال فاضل، وقد رافقه فيها فريق كورال بقيادة بيريندا فونجوفا، يقول مطلع الأغنية: في أعماق قلوبنا نتوق إلى السلام، ندعو للحظة أن تتوقف فيها الحرب... أوقفوا نيرانكم، أوقفوها، من أجل أولئك الذين يحبون... من أجلك، ومن أجلي.

كشف النجم العراقي كاظم الساهر عن أبرز التحديات التي واجهته في تلحين أحدث أغانيه، Hold Your Fire، وغنائها باللغة الإنجليزية.

وقال كاظم الساهر في تصريحات لبرنامج "تفاعلكم" المذاع عبر قناة العربية: "الصعوبة كانت في أنني نادرا ما أغني باللغة الإنجليزية، وتلحين الكلام أصابني بالتوتر، وسألت نفسي مثل المجنون ما دخلك بهذا العمل واللغة العربية هي ملعبك، فتركت الأوراق والبيانو وعانيت لأكثر من ليلة من هذا الموضوع".

وأضاف: "بعد أول تسجيل في الأستوديو سمعت لكنتي في اللغة الأنجليزية ولم تعجبني، وصديقي الأمريكي سمعها وضحك وطلب مني التمرين أكثر، وحتى بعد 4 مرات تسجيل لم تعجبني اللكنة، وفي النهاية سافرت إلى نيويورك وحصلت على مساعدة من مطربي الأوبرا، وطلبت من أحدهم غناء الأغنية لأسمع اللكنة وواصلت التمرين عليها".