نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة مجدي تنشر صورة برفقة زوجها محمد محسن في حفل مئوية سيد درويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة هبة مجدي صورة لها برفقة زوجها محمد محسن خلال احتفالية سيد درويش عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت مجدي:' صورة مع محسن أثناء الاحتفال بمئوية سيد درويش

هبة مجدي وزوجها

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها فيديو قصير، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، استعرضت خلاله أبرز الأحداث التي عاشتها خلال عام 2023.





وظهرت في الفيديو مع زوجها المطرب محمد محسن، وأثناء استلامها بعض الجوائز، واحتوى الفيديو أيضا على بوستر آخر أعمالها التليفزيونية وهو مسلسل "عيشها بفرحة"، وغيره من اللقطات والأحداث الهامة، وعلقت: "كل خطوة في السنة دي.. اللهم لك الحمد والشكر،اللهم بارك لنا فيها وأفتح لنا أبواب الخير في العام الجديد".

وعرض لـ هبة مؤخرًا مسلسل عيشها بفرحة، وقامت خلاله بدور مخرجة تعرضت لحادث أدى إلى إصابتها بإعاقة جعلتها لا تستطيع الحركةإلا عن طريق كرسي متحرك، إلا أن هذا لم يوقفها عن تحقيق حلمها واستمرارها في العمل والنجاح.



عيشها بفرحة

حكاية "عيشها بفرحة" هي الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب" وتضم عدد كبير من النجوم وهم الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ورانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين، ياسر فرج، حسن أبو الرؤوس، سالي حماد، حنان سليمان، محمد مرزبان، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

المداح

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي هو مسلسل "المداح 3"، والتي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي لعام 2023، وحقق هذا العمل نجاحاكبيرا على مدار مواسمه الثلاثة.