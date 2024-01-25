وفاة والد الفنان منير مكرم

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان منير مكرم وفاة والده منذ قليل وذلك من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب منير مكرم:'توفي والدي مكرم

الدوام لله منير مكرم".

نعى الفنان منير مكرم عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلًا " الدوام لله

المخرج الكبير احمد البدري".

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان منير مسلسل “ حمد الله على سلامة” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

شارك في بطولة مسلسل “ ألف حمد الله على السلامة ” الفنانة القديرة يسرا. الفنان محمد ثروت، الفنانة شيماء سيف، الممثلة مايان السيد، الممثل آدم الشرقاوي، ولأول مرة المطرب عنبة.

درات أحداث مسلسل “ الف حمد لله على السلامة” بعد وفاة زوجها جلال في كندا، قررت الدكتورة سميحة العودة إلى مصر بعد مرور أكثر من 25 عامًا، وذلك برفقة أولادها سامح وسماح، بهدف استرداد حقوقهم التركية.