نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم أحمد سعد لإحياء حفلا غنائيا، ومن المقرر إقامتها في يوم 1 فبراير المقبل، على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية، في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد مجموعة من أغانية المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة: "وسع وسع، إختياراتي، قادر أكمل، كده لأ، كله فالصو، بناقص".

ويذكر أن طرح أحمد سعد مؤخرا أغنية "بعتذرلك" التي حققت نجاحا كبيرا عبر قناته الشخصية "يوتيوب"، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية "بعتذرلك" من كلمات الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدي.

وتقول كلمات الأغنية: "بعتذرلك إني دايما كنت أقصر في الكلام وإني بسرح لما أشوفك ف ابتسملك والسلام وإني جاهل في المعاملة والمجاملة والاهتمام.. وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام.. وإني قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسيبيه".