نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حبيب وأحمد غزي وحسن مالك أبرز الحضور لفيلم "رحلة ٤٠٤" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة منى زكي حضور العرض الخاص لفيلم “ رحلة 404” الذي أقيم له العرض الخاص اليوم بأحد المولات بمنطقة السادس من أكتوبر.
وكان أبرز الحضور تامر حبيب، مدحت العدل، جيهان الشماشرجي، هاني خليفة، ملك بدوي، أحمد غزي، حسن مالك وغيرهم
وكانت قد وجهت النجمة منى زكي الشكر لفريق عمل فيلمها الجديد "رحلة 404”، من خلال مشاركة بوسترات فريق العمل، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت منى زكي على بوسترات الفيلم قائلة: "أحب أوجه الشكر لفريق فيلم “رحلة 404” الرائع اللي استمتعت جدا بالتعاون معاهم.. أنا حقيقي حبيت تجربتنا سوا، واستمتعت بيكم ومعاكم وبمواهبكم الجبارة اللي أضافت لي وأضافت للفيلم ككل".
وتابعت منى قائلة: “شكرا لزميلي النجم محمد فراج صاحب الموهبة الكبيرة، واللي قدمنا سوا أعمال ناجحة قبل كده، ويارب الفيلم ده كمانيكون له نفس الحظ من نجاحنا المشترك.. وأيضًا زميلي العزيز محمد ممدوح (تايسون) اللي بحب وبحترم فنة وموهبته لأقصى درجة،ووجوده كضيف شرف في الفيلم كان حاجة كبيرة أوي بالنسبة لي،وطبعا النجم الكبير والممثل اللي دايما بنستمتع بحضوره خالد الصاوي
وأضافت منى قائلة: “وطبعا الممثلة الرائعة شيرين رضا اللي نورت الفيلم بجد والمتميز للغاية محمد علاء.. وأكيد كل الشكر للسينارست الموهوب محمد رجاء اللي كتب نص حقيقي مختلف وإنساني وبابداع حقيقي، وأولا وأخرا شكرا للأستاذ المخرج هاني خليفة على مجهودهو إيمانه بالمشروع وتوجيهاته ورؤيته المهمة دايما”.