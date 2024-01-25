نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حبيب وأحمد غزي وحسن مالك أبرز الحضور لفيلم "رحلة ٤٠٤" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة منى زكي حضور العرض الخاص لفيلم “ رحلة 404” الذي أقيم له العرض الخاص اليوم بأحد المولات بمنطقة السادس من أكتوبر.

وكان أبرز الحضور تامر حبيب، مدحت العدل، جيهان الشماشرجي، هاني خليفة، ملك بدوي، أحمد غزي، حسن مالك وغيرهم

وكانت قد وجهت النجمة منى زكي الشكر لفريق عمل فيلمها الجديد "رحلة 404”، من خلال مشاركة بوسترات فريق العمل، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت منى زكي على بوسترات الفيلم قائلة: "أحب أوجه الشكر لفريق فيلم “رحلة 404” الرائع اللي استمتعت جدا بالتعاون معاهم.. أنا حقيقي حبيت تجربتنا سوا، واستمتعت بيكم ومعاكم وبمواهبكم الجبارة اللي أضافت لي وأضافت للفيلم ككل".

وتابعت منى قائلة: “شكرا لزميلي النجم محمد فراج صاحب الموهبة الكبيرة، واللي قدمنا سوا أعمال ناجحة قبل كده، ويارب الفيلم ده كمانيكون له نفس الحظ من نجاحنا المشترك.. وأيضًا زميلي العزيز محمد ممدوح (تايسون) اللي بحب وبحترم فنة وموهبته لأقصى درجة،ووجوده كضيف شرف في الفيلم كان حاجة كبيرة أوي بالنسبة لي،وطبعا النجم الكبير والممثل اللي دايما بنستمتع بحضوره خالد الصاوي

وأضافت منى قائلة: “وطبعا الممثلة الرائعة شيرين رضا اللي نورت الفيلم بجد والمتميز للغاية محمد علاء.. وأكيد كل الشكر للسينارست الموهوب محمد رجاء اللي كتب نص حقيقي مختلف وإنساني وبابداع حقيقي، وأولا وأخرا شكرا للأستاذ المخرج هاني خليفة على مجهودهو إيمانه بالمشروع وتوجيهاته ورؤيته المهمة دايما”.