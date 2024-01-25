نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنجاح إستثنائي.. أحمد سعد يفوق التوقعات بأغنية "بعتذرلك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقّق النجم أحمد سعد هذه المرة نجاحًا هائلًا استثنائيًا بأحدث أغنياته التي تحمل اسم "بعتذرلك"، مؤكدًا قدرته المستمرة على تحقيق نجاحات كبيرة في مجال الغناء التي تتميز باللمسة الرومانسية التي يفضلها جمهوره ومحبيه، مسجلًا إنجازًا جديدًا في مسيرته الموسيقية التي يعشقه الكثير من الجمهور والمستمعين.

أغنية بعتذرلك

وحققت أغنية "بعتذرلك" لأحمد سعد نجاحًا كبيرًا بعدما تم نشرها على قناته الشخصية الشهيرة على "يوتيوب"، حيث وصلت إلى 246 ألف مشاهدة حتي الأن، وتصدرت المرتبة 20 في التصنيف الأكثر شعبية واستماعًا في وقت قصير.

أغنية "بعتذرلك" من كلمات محمد الشافعي، ألحان:إسلام رفعت، توزيع العبقري: يحي مهدي.

كلمات أغنية بعتذرلك

وتقول كلمات الأغنية: "بعتذرلك إني دايمًا كنت أقصر في الكلام وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام وإني جاهل في المعامله والمجامله والإهتمام وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هاتسيبيه وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني سبتك مره تبكي وإنتي مش قد العياط وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط وإني كل وعودي دابت وإن شعرة حزني شابت وإني عندي جرح ثابت وإن أنا مليان خدوش وإن خوفي ده إبتلائي وإني بأذيكي بحيائي وإن حبي وإشتياقي الكلام مبيوصفوش وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير".