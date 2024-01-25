نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة عبد العزيز ومحمد عز أحدث المنضمين لمسلسل "جرى الوحوش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان محمد عز والفنانة هبة عبد العزيز على مسلسل “ جرى الوحوش” تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل ٢٠٢٤.

ومن جانبه، انتهى المخرج عبد العزيز حشاد من تصوير المشاهد الخارجية من مسلسل "جري الوحوش" في ألمانيا مؤخرًا، ليعود إلى مصر لاستئناف تصوير باقي العمل داخل البلاتوه الرئيسي في القاهرة، تمهيدًا لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم نضال الشافعي، إدوارد، فادية عبد الغني، محمود حجازي، عايدة رياض، حسني شتا، محمد عز، سميرة صدقي، هبة عبد الغني وآخرين، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج عبد العزيز حشاد.

يشارك الفنان محمد عز، حاليًا في مسلسل "إسود باهت"، بحكاية "شغف"، وهي بطولة سهر الصايغ، محمد مهران، حسن عيد، عبير فاروق، ضياء عبدالخالق، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف احمد صبحي، ومن اخراج ممدوح زكي

وقال محمد عز في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنه يُجسد خلال أحداث حكاية "شغف"، دور صحفي يُدعى "خليل"،يُعاني من مشاكل أسرية، ويتعرض لموقف معين، فيجد نفسه متورطًا في جريمة ما، لافتًا أنه لم يستعين بصحفيين لإتقان دوره في العمل؛ لأن المسلسل لا يسلط الضوء على الجوانب التفصيلية للصحفي.

وعن إمكانية سحب المنصات الإلكترونية للبساط من التلفزيون، فأجاب: "أكيد هيحصل لأنها سنة الحياة، احنا زمان كان عندنا قناة أولى وتانية ومع التقدم التكنولوجي ظهر جهاز الفيديو، ثم ظهرت الفضائيات وقضت على القناة الأولى والتانية واختفى الفيديو بعد ظهور الموبايل،ثم ظهرت المنصات، وهذا تطور عصري طبيعي"