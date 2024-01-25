أبرز تصريحات إليسا في الحلقة الأولى لفيلم "it's OK"

القاهرة - محمد ابراهيم - عرضت منصة “ نتفليكس ” الفيلم الوثائقي الذي يحمل إسم" It’s OK"، وهو يسرد تفاصيل حياتها، ويتحدث عن مشوارها الفني، الذي تخطى 20 عامًا، ونشر الفيلم العديد من الصور النادرة التي تخص عائلتها، وانقسم الفيلم الوثائقي إلى ثلاث حلقات.

الحلقة الأولى

في الحلقة الأولى قررت إليسا أن تأخذ الجمهور في جولة مع عائلتها لتفاصيل يومهم إذ تقابلوا، حتى ذهبت مع شقيقتها نورما إلى المدرسة الداخلية اللاتي كانت بها في الصغر.

أبرز تصريحات إليسا في الحلقة الأولى

قالت إليسا في الحلقة الأولى خلال الفيلم الوثائقي، أنها تحدت ظلم المجتمع والعنصرية والذكورية والانسلاخ عن أهلها والموت التي واجهته.

وأضافت إليسا:" قراري بتأسيس شركتي كان السبب هو الإنتاج لنفسي ولو أنتجت لغيري مش هعمل مع الناس اللي حصل معايا من احتكار وعدم الحصول على حقوق الملكية".

وتابعت:" مبحبش اعمل زي ناس كتير بتشوف الشخص على الانستا ومش هو نفس الشخص على الحقيقة ويتصدموا أنا عايزة اللي بيتابعوني يشوفوني بشبه حالي في الكليب والصور والتلفزيون والسوبر ماركت".

مرض إليسا

أوضحت إليسا خلال الفيلم الوثائقي، حقيقة مرضها، قائلة: "وقعت على المسرح كان بقالي أسبوعين فقط عاملة العملية وغيبت عن الوعي واتكتب قصص كتير عني أكتر من الأذى ده ما ممكن يصير".

وأضافت:" لما عرفت إني مريضة كانسر خوفت إنهم يستأصلوا صدري وقولت للدكتور لو اضطريت اخضع لكيماوي مش هعمله مقابل أحافظ على اللي عندي".

وتابعت:" والدي مر بتجربة الكانسر ومكنتش متخيلة إني أرجع أشوف اللي شوفته ببابا لأنه صعب".