نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. بدء عرض مسلسل "حدوتة منسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ عرض مسلسل “حدوتة منسية” بطولة النجمة سوسن بدر على قناتي cbc وcbc دراما، من يوم السبت المقبل الموافق 27 يناير الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد الحلقات على قناة cbc في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض كل أسبوع من السبت للأربعاء.

كما يتم إعادة عرض حلقات مسلسل “ حدوتة منسية” على قناة cbc دراما، في في تمام الساعة 11 مساءً مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالتزامن على منصة "watch it".

أحداث مسلسل “حدوتة منسية”

وتدور أحداث مسلسل “ حدوتة منسية ” في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حوّل العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوات، وعن طريقة تعامل الوالدة مع هذه المشاكل وكيف يؤثر كل هذا على تعامل الأشقاء سويًا، وتتصاعد الأحداث حتي يحدث صراعات بين الجميع.

نجوم مسلسل حدوتة منسية

يشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.