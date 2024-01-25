نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. غادة عبدالرازق تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق، محرك البحث جوجل في الساعات الماضية، بعد أن نشرت عدة صور مثيرة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مما أثارت جدل واسع حولها خاصة أنها صورت بالبانيو.

حقيقة جزء ثاني مسلسل "حدث بالفعل"

على جانب آخر، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن وجود جزء ثاني مسلسل "حدث بالفعل"، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو 9090.

وقالت غادة عبد الرازق: "إحنا عايزين حدث بالفعل جزء ثاني لغادة قصة تانية بس خمسات وهتبقى أقوى من الأول".

وأعلنت الشركة المنتجة تفاوضها مع غادة عبد الرازق لعمل جزء ثاني من مسلسل حدث بالفعل بقصص وحكايات مختلفة تدور في 45 حلقة وكل حكاية 5 حلقات.

وكانت غادة عبد الرازق قد كشفت في وقت سابق عن إن بطلة حدوتة "تحت الحزام" الحقيقية مازالت حية حتى الآن.

البطلة الحقيقية لحكاية تحت الحزام

وأوضحت غادة عبد الرازق: "حكاية تحت الحزام حقيقية، جبناها من ملفات دكتور نفسي، وبطلتها لسه عايشة إلى الآن".

وأضافت: "القصة الحقيقية إنها عملت كل الأحداث دي، واللي يعرف دي الدكتور النفسي الخاص بها، وهو ميقدرش يبلغ لأنه متقبضش عليها".

وتابعت: "بطلتها عايشة مع ابنها وحفيدتها ومحدش عرف اللي هي عملته، وهي مش في مصر".

أحداث مسلسل حكاية تحت الحزام

وتدور أحداث مسلسل حكاية "تحت الحزام" وهي قصة حقيقية حدثت في الأردن، عن طبيب مريض نفسي، بطولة النجمة المصرية غادة عبد الرازق، يتميز بشخصية علياء، وهي أم ضعيفة نفسيًا ومتسلطة على ابنها، ويلعب دورها الفنان خالد أنور، تعاني علياء من اضطرابات معقدة ومظلمة، حيث يسيطر عليها حب التملك على ابنها وزوجته، وعندما تجد الأم أن ابنها بدأ يحب زوجته ويتعلق بها، تقوم باختطاف عروسه قبل أيام من الزفاف، وبدأت تتعرض للضغوط النفسية والتعذيب، تدخل الشخصيات في سلسلة من الأحداث الغامضة التي تظهر كيف يمكن للمريض النفسي أن يقوم بأفعال وينسى أنه قام بها.

نجوم حكاية تحت الحزام

وشارك في بطولة حكاية تحت الحزام كلًا من غادة عبد الرازق، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، بسنت حاتم، كريم عبد الخالق، وهو من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.