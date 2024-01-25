نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل بدء عرضه.. مسلسل " جولة أخيرة " يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل “ جولة أخيرة ” محرك البحث جوجل في الساعات الماضية، وذلك بعد أن طرحت الشركة المنتجة مواعيد عرض المسلسل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل من بطولة النجم أحمد السقا، استعدادًا لبدء عرضه على منصة أمازون "Prime Video"، والعرض اليوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري.

مواعيد عرض مسلسل جولة أخيرة



من المقرر عرض مسلسل “جولة أخيرة” بدءا من اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، وذلك بعرض ثلاثة حلقات وفي يوم1 فبراير عرض الحلقة الرابعة والخامسة،ويوم 8 فبراير عرض الحلقة السادسة والسابعة، ويوم 15 فبراير الحلقة الثامنة والتاسعة.

أحداث مسلسل جولة أخيرة

تدور أحداث مسلسل جولة أخيرة حول رياضة MMA القتالية مع خطوط درامية يتشاركها أبطال المسلسل، ويشهد مسلسل جولة أخيرة ظهور الفنان أشرف عبد الباقي بشكل جديد مفاجئ، حيث يقوم بدور مدرب شخصية أحمد السقا، ليصبح أول عمل عربي على منصة العالمية.

نجوم مسلسل جولة أخيرة

المسلسل من إنتاج الصباح إخوان ويشارك في مسلسل “جولة أخيرة” ويضم نخبة من نجوم الفن أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد،رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، سحر رامى، وضيفة الشرف حنان مطاوع العمل من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط.