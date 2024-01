نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف ضم مجموعة نجوم شباب لأبطال الموسم الثالث من The White Lotus في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الإعلان عن ضم مجموعة جديدة من النجوم الشباب للموسم الجديد من مسلسل The White Lotus، والذي يعود قريبًا في موسم ثالث جديد.

الاسماء الجديدة المنضمة للمسلسل

ووفق ديلي ميل، الاسماء الجديدة المنضمة للمسلسل، شملت نيكولاس دوفيرناي، وارناس فيدرافيزوش.

أيضًا تم الإعلان رسميًا عن ضم الممثلة كاري كون لأبطال الموسم الثالث القادم من مسلسل The White Lotus، من انتاج HBO.

ووفق ديد لاين، المسلسل كان من انجح الاعمال التليفزيونية في السوات الماضية، وحقق مجموعة مميزة من الجوائز المرموقة.

وكاري كون عرفت بمشاركتها في بطولة مجموعة من الأعمال السينمائية المميزة، كان منها النسخة الحديثة من أفلام "جوست باسترز".

The Last Of Us

والممثلة الشابة بيلا رامسي ستعود مرة أخرى للمشاركة في هذا العمل الدرامي المميز الذي يعرض على شبكة HBO، وهو مسلسل "The Last Of Us".

والمسلسل مستوحى من لعبة فيديو مشهورة تحمل نفس الاسم، حيث تقوم بيلا رامزي بتجسيد شخصية إيلي، ويشارك في بطولته النجم بيدرو باسكال بدور جويل، وجابرييل لونا بدور تومي ميلر، وآنا تورف، والفنانة الشابة نيكو باركر، وآشلي جونسون، وتروي بيكر.

وكان قد تم عرض الحلقة الأولى من المسلسل في 15 يناير 2023.

مستقبل المسلسلات

وفيما يتعلق بمستقبل أعمال HBO، في إبريل الماضي عام 2022، تم الانتهاء من عملية اندماج شركة WarnerMedia المالكة لشبكة تليفزيون HBO مع شبكة Discovery، لتشكيل شركة جديدة تحمل اسم "Warner Bros. Discovery".