لهذا السبب.. حنان ترك تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة حنان ترك، محرك البحث “جوجل”، في الساعات الماضية،وذلك بعد أن قدمت تهنئة لنجلها “يوسف” بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حنان ترك تهنئة نجلها بعيد ميلاده

وعلقت حنان ترك:"عيد ميلاد سعيد لألمع ضوء في حياتي، محظوظة لأن لدي ابنًا مثاليًا مثلك، تكبر وتصبح رجلًا لا يصدق".

ودائمًا ما تحرص حنان ترك على مشاركة لحظاتها وصورها مع ابنها، والاحتفال بعيد ميلاده كل عام، إذ كتبت له العام الماضي قائلة: "يوسف أول فرحتي مقدرش أنسى أول ابتسامة وأول حضن أول كلمه أول خطوة، أشكر الله على السماح لي بأن أكون جزءًا من كل الأشياء الأولى في حياتك كنت وما زلت مصدر سعادتي وفخري وعارفة إن جواك طاقة كبيره وبإذن الله هتحقق كل أمنياتك كل عام وانت حبيبي".

ارتداء حنان ترك الحجاب

يذكر أن حنان ترك ارتدت الحجاب عام 2006، وفي أغسطس 2012 قررت اعتزال العمل الفني، بعد أن قدمت مسلسل "أخت تريز" الذي عرض في رمضان.

اعتزال حنان ترك

يذكر أن الفنانة حنان ترك، أعلنت اعتزالها الفن رسميًا من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج “أنا والعسل”، على قناة “الحياة”، في أثناء لقائه مع الفنانة سمية الخشاب في أغسطس 2012، حيث قالت: “أنا قرَّرت بفضل الله اعتزالي التمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى يعني (أخت تريز) المسلسل الأخير لي في التمثيل”.

آخر أعمال حنان ترك

ويعود آخر عمل درامي لحنان ترك إلى عام 2012 وهو مسلسل “أخت تريز”، ثم شاركت في 3 أعمال جميعها ينتمي لنوعية الرسوم المتحركة أو الإذاعية، لكنها عادت مؤخرا للظهور والتفاعل عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما شاركت في آخر أعمالها السينمائية فيلم “ المصلحة ” مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز، ولعبت دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده السقا.