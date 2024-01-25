بعد مشاركتها في احتفالية عيد الشرطة.. سميحة أيوب تتصدر تريند " جوجل " السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة سميحة أيوب، محرك البحث جوجل بالسعودية في الساعات الماضية، بعد ظهورها على المسرح خلال احتفالية أمس بمناسبة عيد الشرطة 72، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم تحية خاصة لها ومصافحتها، خلال الاحتفال، وقامت بتحية الرئيس فور ظهورها على المسرح قائلة: “كنت أتمنى أن ألقاك سيادة الرئيس وقد تحقق هذا الحلم”.

تحية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للفنانة سميحة أيوب

وتجاوب الرئيس السيسى مع الفنانة سميحة أيوب ليرد عليها قائلا: “وأنا كان عندى نفس الأمنية إنى أسلم عليكى”، ثم قام بالصعود إلى المسرح لمصافحتها وقبل رأسها تقديرا لمسيرتها الفنية الكبيرة.

سميحة أيوب تتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى

كما توجهت الفنانة سميحة أيوب بالشكر للرئيس السيسي قائلة: “شكرًا يا ريس يا عزيز مصر.. الشعب المصرى كله بيحبك”.

وأكدت سميحة أيوب أن الشعب يشعر بجميع الإنجازات التي تشهدها الدولة، وممتن للأمن والأمان الذي تشهده مصر.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن سعادته وترحيبه بالفنانة الكبيرة سميحة أيوب موجها الشكر لجميع المشاركين بالأوبريت.

سعادة سميحة أيوب بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى

وقالت سميحة أيوب في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "كلماتي للرئيس السيسي طالعة من القلب".

وتابعت سميحة أيوب:" كان نفسي أشوف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجهًا لوجه، وكنت عايزة أشوف الإنسان العظيم ده".

وأكملت سميحة أيوب:" ربنا حقق لي أمنية رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، مضيفة: "ما تم تحقيقه من إنجازات على أرض مصر عظيمة".

ولفتت سميحة أيوب: "لازم الناس كلها تشوف حجم الإنجازات في كافة القطاعات"، مضيفة: "الإنجازات بتتكلم عن نفسها".