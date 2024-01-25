بعد غياب 8 سنوات.. كاظم الساهر يطرح ألبوم جديد في فبراير المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب العراقي كاظم الساهر لطرح ألبوم جديد بعد غياب 8 سنوات، الألبوم يحمل عنوان “كاظم مع الحب" ويضم 13 أغنية منها ألحانه.

ألبوم كاظم الساهر الجديد

ومن أبرز أغاني كاظم الساهر في الألبوم:" يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميني، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألني ولا ترحلوا".

كاظم الساهر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

يذكر أن كاظم الساهر، قد أعلن عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام” عن طرح أولى أغاني ألبومه، ومن المقرر طرح أولى اغانيه اليوم الخميس والتي تحمل عنوان “ يا وافية ” ويتم طرح باقي أغاني الألبوم يوم عيد الحب 14 فبراير.

آخر أعمال كاظم الساهر

يذكر أن الفنان كاظم الساهر قد حقق نجاحًا كبيرًا بأغنية وطنية عراقية التي تحمل عنوان "سوه"، منذ طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعد أغنية سوه من كلمات وألحان الفنان العراقي كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، أما الكلمات الكردية فللشاعر أحمد محمد، تم تصويرها خلال 3 أيام في إسطنبول- تركيا على طريقة الفيديو كليب بإدارة المخرج تيري فيرغاس، أما إنتاج الأغنية فهو لإحدى شركات الاتصالات العراقية.