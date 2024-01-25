فن ومشاهير

غدًا.. سلمى أبو ضيف وعمرو سلامة وأبطال فيلم "مقسوم" ضيوف شيرين سليمان في "سبوت لايت"

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القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، الفنانة سلمى أبو ضيف وتكشف تفاصيل مشاركتها في بطولة فيلم انف وثلاث عيون الذي يشارك في بطولته ظافر العابدين، صبا مبارك، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، أمينة خليل كضيفة شرف. 

 

الفيلم رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس. والفيلم مأخوذ عن رواية الاديب إحسان عبد القدوس.

 

عمرو سلامة ضيف برنامج سبوت لايت 

 

كما تستضيف أيضًا المخرج عمرو سلامة ويتحدث عن كواليس فيلمه شماريخ الذي بدأت فكرته منذ سنوات وتم تغيير اسمه وأحداثه والاسماء المرشحه للبطولة أكثر من مرة قبل أن يستقر الأمر على آسر ياسين وأمينة خليل.

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مصطفى حدوته يكشف كواليس تعاونه مع الهضبه عمرو دياب في أغنية ياقمر 

 

وتستعرض خلال الحلقة لقاء خاص مع الشاعر الغنائي مصطفى حدوته ويكشف كواليس تعاونه مع الهضبه عمرو دياب في أغنية ياقمر التي طرحها ضمن أغاني البومه الجديد مكانك ويتحدث أيضًا عن تعاونه مع الفنان أحمد حلمي في اغنية بص الحركة دي وتعاونه مع حسن شاكوش في أعاني عود البطل وتعاونه مع أحمد سعد أنغام والعديد من نجوم الغناء.

 

وتستعرض أيضًا خلال الحلقة الجديدة لقاءات خاصة مع النحمة ليلى علوي والنجمة شيرين رضا وأبطال فيلم "مقسوم" الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.

 

مواعيد برنامج “سبوت لايت” 

 

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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