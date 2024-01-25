نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول جثمان والد الفنان منير مكرم لكنسية مارجرجس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل جثمان والد الفنان منير مكرم إلى كنيسة مارجرجس بشبرا الخيمة لإقامة قداس الجنازة، ودفنه بمقابر العائلة بأبي زعبل



إعلان منير مكرم لوفاة والده

وكان الفنان منير مكرم، قد أعلن وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "توفي والدي مكرم، الدوام لله".

آخر أعمال منير مكرم



وكان آخر أعمال الفنان منير مكرم مشاركته في مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» مع الفنانة يسرا، بالموسم الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم شيماء سيف ومحمد ثروت.

يذكر أن الفنان منير مكرم عضو بنقابة المهن التمثيلية، وتخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس 1984، وبدأ حياته الفنية مساعد مخرج مسرحي متجول لتسع سنوات، ثم عمل كمخرج مساعد في بعض الأعمال التلفزيونية، إذ شارك في إخراج مسلسل (درب عسكر).





وكان أول ظهور له كممثل في مسرحية «أرزة لبنان»، ولكنه نال شهرته من برنامج «إديني عقلك»، حيث عرض لمدة تزيد عن عشرة أعوام، ليقوم بعد ذلك بالتمثيل في مسلسل الضوء الشارد.